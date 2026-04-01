Στην απόφαση όπως επανεξετάσει σε επόμενη συνεδρία της το θέμα που προέκυψε «αναφορικά με τις φερόμενες φιλικές σχέσεις του υποψήφιου στις βουλευτικές εκλογές Δημήτρη Παπαδάκη με πρόσωπο που καταγγέλλεται από τον δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη να εμπλέκεται σε σοβαρές πράξεις διαφθοράς και διαπλοκής και σε σοβαρά αδικήματα του κοινού ποινικού κώδικα», κατέληξε σε χθεσινή της συνεδρία η Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο.

Σε ανακοίνωση το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο αναφέρει ότι ο κ. Παπαδάκης ενημέρωσε την Εκτελεστική Γραμματεία «ότι τα μηνύματα που δημοσίευσε ο κ. Δρουσιώτης είναι κατασκευασμένα» αλλά και για «την πρόσκληση προς τον κ. Δρουσιώτη όπως παραδώσει στην Αστυνομία το σύνολο των σχετικών τεκμηρίων που βρίσκονται στην κατοχή του», για «την επίσημη υποβολή καταγγελίας στην Αστυνομία εναντίον του κ. Δρουσιώτη σε σχέση με το ποινικό αδίκημα της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων» και για «την επικοινωνία του με ανεξάρτητο δικανικό πραγματογνώμονα προκειμένου να ερευνηθεί το κινητό του τηλέφωνο και το πόρισμά του δοθεί στην Αστυνομία».

Παράλληλα, αναφέρεται, ο κ. Παπαδάκης κάλεσε τον κ. Δρουσιώτη να ορίσει και αυτός δικανικό εμπειρογνώμονα με τους ίδιους όρους εντολής». Το Κίνημα αναφέρει ότι η Εκτελεστική Γραμματεία «επαναβεβαίωσε τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος ότι οι υποψήφιοί του δεν πρέπει να περιβάλλονται από σκιές - οφείλουν να ανταποκρίνονται και να φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στα υψηλά κριτήρια ακεραιότητας που το Κίνημα έχει θέσει κατά την επιλογή τους», προσθέτοντας πως «θεωρεί, επίσης, ότι, στο κράτος δικαίου, οποιαδήποτε αναφορά για επίμεμπτη συμπεριφορά έναντι οποιουδήποτε πρέπει να ερευνάται και η βασιμότητά της να τεκμαίρεται».



Πηγή: ΚΥΠΕ