Ο Μακάριος Δρουσιώτης αναμένει την τοποθέτηση του Νίκος Χριστοδουλίδης σχετικά με το αίτημά του για διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, που θα εξετάσει τις καταγγελίες του για δίκτυο διαφθοράς και διαπλοκής με συμμετοχή πολιτικών, οικονομικών παραγόντων και δικαστών.

Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι τα στοιχεία που κατέχει είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά και ενδέχεται να προκαλέσουν αίσθηση. «Θα εκπλαγούν από τα στοιχεία» υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε αρχή αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αυτούσια η ανάρτηση του:

Θα εκπλαγούν από τα στοιχεία

Θα συνεργαστώ με όποια αρχή αναλάβει να κάνει αυτή την έρευνα. Εάν η πρόθεσή τους είναι να απαξιώσουν τα στοιχεία, όταν τα πάρουν στα χέρια τους μπορεί και να το μετανιώσουν που τα έχουν ζητήσει.

Προεδρικό – Νομική Υπηρεσία – Αστυνομία καταλήξαν σε κοινή γραμμή:

Δεν τον ξέρει κανένας τον Μιχάλη Χριστοδούλου.

Η Αστυνομία θέλει άρον – άρον τα μηνύματα διότι ο χρόνος είναι κρίσιμος. (Την έρευνα του Τζο Λόου την κρατούν πέντε χρόνια, αλλά δεν υπάρχει καμιά βιασύνη…)

Με διαρροές το ενδιαφέρον στρέφεται στη γνησιότητα των μηνυμάτων.

Θα κάνουν άψε-σβήσε διερεύνηση και θα διαβιβάσουν φάκελο στη Νομική Υπηρεσία.

Ο Γενικός και ο Βοηθός θα εξαιρεθούν και θα τον αξιολογήσουν υφιστάμενοι τους. Το συμπέρασμα θα είναι ότι δεν στοιχειοθετείται υπόθεση.

Θα προσπαθήσουν να επιβεβαιώσουν τη γραμμή Αναστασιάδη – Χριστοδούλου κ.λπ. ότι πρόκειται για φαντασιώσεις.

Διαβίβασα γραπτώς τις επιφυλάξεις που έχω, που δεν είναι μόνο δικές μου, στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Εισηγηθήκαμε ποινικό ανακριτή, άλλοι έγκριτοι νομικοί εισηγούνται ξένους.

Αναμένω την αντίδραση του Προέδρου κατά πόσο θα υιοθετήσει τις εισηγήσεις για ανεξάρτητη έρευνα, υπεράνω υποψίας συγκάλυψης, ή θα επιμείνει να γίνει έρευνα από την Αστυνομία.

Επαναλαμβάνω ότι παρά τις επιφυλάξεις που έχω, θα συνεργαστώ με όποια αρχή αναλάβει να κάνει αυτή την έρευνα. Εάν η πρόθεσή τους είναι να απαξιώσουν τα στοιχεία, μπορεί και να το μετανιώσουν που τα έχουν ζητήσει.

