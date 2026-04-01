Το κόμμα της ΕΔΕΚ με τη σειρά, απάντησε σχετικά με τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, στους οποίους αναφέρερθηκε αρκετές φορές στην ΕΔΕΚ. Με ανάρτηση της η ΕΔΕΚ, μεταξύ άλλων, χαρακτληρισε «φαντασιόπληκτο» τον Δρουσιώτη. Παρόλα αυτά, αναφέρει ότι «πρέπει να διερευνηθούν πάραυτα και σε βάθος από τις αρμόδιες αρχές», οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί.



Αυτούσια η ανάρτηση:



«Μάταιος ο κόπος των φαντασιόπληκτων, η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να σιγήσει



Όταν άτομα του δημόσιου βίου σαν τον Μακάριο Δρουσιώτη, που ταυτίζονται με τις τουρκικές θέσεις στο Κυπριακό και εργολαβικά για δεκαετίες προσπαθούν να αποενοχοποιήσουν την Τουρκία, δύο μήνες πριν τις εκλογές πιάνουν την ΕΔΕΚ στο στόμα τους, εμπλέκοντας την σε δήθεν «συνομωσίες», εύλογα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ΕΔΕΚ ενοχλεί τους σχεδιασμούς τους και πρέπει να πληγεί.



Το πιο πάνω συμπέρασμα ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Δρουσιώτης είναι υποψήφιος βουλευτής με ένα κόμμα που προωθεί την εθνικά αναξιοπρεπή συνθηκολόγηση.



Μάταιος ο κόπος τους, οι ίντριγκες τους και οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί τους.



Η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να σιγήσει.



Θα είναι απέναντι τους, ανάχωμα στο ξεπούλημα της πατρίδας.



Επί της ουσίας, η πολιτεία, οι αρμόδιες αρχές, η ίδια η εκτελεστική εξουσία, θεσμικά και επίσημα, οφείλουν να αντιδράσουν δραστικά και σύντομα. Δεν είναι δυνατό, ο Δρουσιώτης να διασύρει ανθρώπους, θεσμούς και να αφήνεται να προκαλεί επί σκοπού αναταράξεις πλάθοντας σενάρια νοσηρής φαντασίας.



Οι εξωφρενικοί ισχυρισμοί του φαντασιόπληκτου Δρουσιώτη πρέπει να διερευνηθούν πάραυτα και σε βάθος από τις αρμόδιες αρχές.

Είναι απαράδεκτο να κυριαρχούν στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα οι εν λόγω ισχυρισμοί και να αφήνονται οι ανάλογες εντυπώσεις, χωρίς να είναι γνωστή η αλήθεια.



