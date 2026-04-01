Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι βασικός στόχος της συνάντησής του, την ερχόμενη Δευτέρα, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα είναι η ανταλλαγή απόψεων για όσα συζήτησε ο ίδιος με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Σε δηλώσεις του στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου παρέστη στο τρισάγιο στους τάφους των αγωνιστών της ΕΟΚΑ με αφορμή την επέτειο της 1ης Απριλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να τεθούν στη συνάντηση και άλλα θέματα, από πλευράς του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

«Ζήτησα αυτή τη συνάντηση με τον κ. Έρχιουρμαν, θα συναντηθούμε την Δευτέρα, και βασικός στόχος είναι να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεως σε όσα συζήτησα με τον Γενικό Γραμματία των Ηνωμένων Εθνών για το πώς θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση για επανέναρξη των συνομιλίων και επίλυση του Κυπριακού, χωρίς να αποκλείω να συζητήσω οτιδήποτε άλλο αν ο κ. Έρχιουρμαν επιθυμεί να θέσει και άλλα θέματα», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Εξάλλου, εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα των επαφών που αφορούν στο Κυπριακό, αναφέροντας ότι «η αναβάθμιση της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της διακυβέρνησής μας». Πρόσθεσε, δε, ότι αυτά «δεν είναι εκτιμήσεις δικές μας, τα ακούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τα ακούμε από την διεθνή κοινότητα».

Ερωτηθείς αναφορικά με τα παράπονα που έχουν διατυπώσει Τουρκοκύπριοι, που αναφέρουν ότι τους απαγορεύτηκε να προσκυνήσουν στο τέμενος Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι από πολύ νωρίτερα είχε κοινοποιηθεί μέσω των Ηνωμένων Εθνών μία πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που διαχρονικά εφαρμόζεται για να πραγματοποιηθεί αυτό το προσκύνημα.

«Προφανώς κάποιοι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα - και δεν αναφέρομαι, θέλω να είμαι δίκαιος, στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αναφέρομαι σε κάποιους άλλους - δεν ήθελαν αυτό το προσκύνημα να γίνει και επιχείρησαν με ανορθόδοξους τόπους να πετύχουν αυτό που δεν έγινε», σημείωσε ο Πρόεδρος. «Επειδή γνωρίζουμε τις προθέσεις τους, γνωρίζουμε πώς κινούνται οι συγκεκριμένοι, από πολύ νωρίτερα είχαμε μεταφέρει το μήνυμα, έτσι ώστε να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία και να γίνει το προσκύνημα», πρόσθεσε.

Είναι σημαντικό να αντλούμε τα σωστά μηνύματα από τον αγώνα της ΕΟΚΑ, είπε ο Πρόεδρος

------------------

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το τρισάγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε εξάλλου ότι «τιμούμε τον πιο αγνό, τον πιο ηθικό, τον πιο τίμιο αγώνα του κυπριακού ελληνισμού» και υπογράμμισε ότι «το πιο σημαντικό είναι τα μηνύματα και να αντλούμε τα σωστά μηνύματα».

Αναφέρθηκε, αρχικά, στην «ανιδιοτέλεια των αγωνιστών κατά τη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, όπου κλήρος και λαός, ενωμένοι, πίστεψαν σε έναν ιερό στόχο, ένωσαν δυνάμεις και μας οδήγησαν σήμερα στο να έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, ό,τι πιο σημαντικό διαθέτουμε».

Συνέχισε λέγοντας ότι «για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, έχουμε υποχρέωση, έχουμε καθήκον να μιλάμε στα παιδιά μας για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, να μιλάμε για τους αγωνιστές μας, για όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς», προσθέτοντας ότι «πρώτα και πάνω από όλα για να πετύχουμε τους στόχους μας απαιτείται γνώση της πραγματικής μας ιστορίας».

Σημείωσε, δε, ότι «η γνώση της πραγματικής ιστορίας δεν λειτουργεί σε καμία απολύτως περίπτωση ενάντια σε μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού, γιατί η βιωσιμότητα μιας λύσης περνά σε μεγάλο βαθμό μέσα από την αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας και σίγουρα όχι μέσα από την αυτοκατάργηση».

Κατέληξε ότι «αυτά τα δύο μηνύματα είναι που κρατούμε, κάνοντας σήμερα τη μεγάλη προσπάθεια για απελευθέρωση, για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας».

Ερωτηθείς αν αυτό είναι μήνυμα προς την τουρκοκυπριακή πλευρά και την Άγκυρα, που επιμένουν να χαρακτηρίζουν την ΕΟΚΑ ως τρομοκρατική οργάνωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ένα μήνυμα προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία, είναι ένα μήνυμα προς τη Μεγάλη Βρετανία. Είμαστε περήφανοι για τους προγόνους μας, είμαστε περήφανοι για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα αυτού του αγώνα. Παίρνουμε διδάγματα, επαναλαμβάνω, από την κοινή προσπάθεια που έγινε τότε με τις πλέον αντίξοες συνθήκες ενάντια σε μια αυτοκρατορία που, ναι, δεν έφερε τον στόχο, ο οποίος τέθηκε ξεκινώντας τον αγώνα, αλλά έφερε την Κυπριακή Δημοκρατία που όλοι σήμερα αντιλαμβάνονται ότι είναι ό, τι πιο σημαντικό διαθέτουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ