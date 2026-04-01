Στις καταγγελίες που δημοσιοποίησε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς για το θέμα αυτό από δημοσιογράφους, στο περιθώριο των εκδηλώσεων τιμής για την επέτειο της 1ης Απριλίου, διαβεβαιώνοντας πως το Υπουργικό Συμβούλιο είναι έτοιμο λάβει αποφάσεις, εάν προκύψει ανάγκη, στη βάση ενημέρωσης που θα λάβει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

«Δεν υποβαθμίζω και δεν υποτιμώ τους όποιους ισχυρισμούς και τις όποιες καταγγελίες. Αντιθέτως, με πολλή σοβαρότητα προσεγγίζουμε τα όσα έχουν λεχθεί», είπε ο Πρόεδρος, ερωτηθείς για το πώς απαντά στην πρόταση που του απηύθυνε ο κ. Δρουσιώτης για διορισμό ανεξάρτητου ανακριτή, για διερεύνηση των καταγγελιών του. «Ήδη, με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, έχει κληθεί ο κ. Δρουσιώτης στην Αστυνομία», πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι, ακολούθως, «στη βάση των στοιχείων που θα δώσει ο κ. Δρουσιώτης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα ενημερωθεί αρμοδίως από τον Αρχηγό Αστυνομίας, θα ενημερωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο και όποιες αποφάσεις - αν προκύπτει ανάγκη αποφάσεων από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου - είμαστε έτοιμοι να τις πάρουμε».

Πρόσθεσε, πάντως, ότι ήδη έχει γίνει σχετική προεργασία. «Δεν αναμέναμε να δούμε δημόσια εκκλήσεις, ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η ευθύνη μας, ποιες είναι οι αρμοδιότητές μας», επαναλαμβάνοντας ότι «όλα θα κριθούν στη βάση και της ενημέρωσης που θα γίνει από τον αρμόδιο Υπουργό».

Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί το ότι γίνονται σοβαρές καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε καταφατικά. «Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως θεματοφύλακας του Συντάγματος, είναι κάτι που με ανησυχεί και με ανησυχεί και με την προέκταση ή, αν θέλετε, με τις συνέπειες που μπορούν να έχουν τέτοιου είδους φαινόμενα σε σχέση με το μέλλον της δημοκρατίας στη χώρα μας, στον ευρωπαϊκό χώρο. Και βλέπουμε και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ποια είναι η κατάληξη όταν υπάρχουν συνεχώς τέτοια θέματα», είπε.

Εξέφρασε, πάντως, την πεποίθηση ότι «η κοινωνία σήμερα είναι σε θέση να καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από ό,τι ήταν σε θέση πριν από κάποια χρόνια». Υπογράμμισε, εξάλλου, «ότι ένα κράτος, μια πολιτεία έχει μια θεσμοθετημένη διαδικασία, δεν λειτουργούμε σε αναρχία» και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχει πολιτική βούληση ξεκάθαρη από δική μας πλευράς», διαβεβαιώνοντας ότι, αν χρειαστεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, η Κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις που απαιτούνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ