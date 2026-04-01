Είναι υποχρέωση μας να μεταλαμπαδεύουμε τα μηνύματα του ένδοξου αγώνα της ΕΟΚΑ στις νέες γενιές, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τον πανηγυρικό λόγο που εκφώνησε κατά τη δοξολογία με την ευκαιρία της επετείου της 1ης Απριλίου, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, στην Πάφο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «τιμούμε σήμερα, σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, τη μνήμη, τη θυσία, τον αγώνα μιας από τις ενδοξότερες σελίδες της σύγχρονης Ιστορίας μας, του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ ‘55-’59.

Χάρη σε αυτό τον αγώνα, σήμερα εμείς απολαμβάνουμε την ελευθερία, την Κυπριακή Δημοκρατία. Και τα μηνύματα αυτών των αγώνων, αυτών των θυσιών των ηρώων που μνημονεύουμε δεν μπορούν να περιορίζονται μόνο σε ρητορικές αναφορές, αλλά να αντλούμε από το παράδειγμα τους την ίδια επιμονή, την ίδια αφοσίωση σε οικουμενικές αρχές και αξίες, στον αγώνα που διεξάγουμε καθημερινά τα τελευταία 50 χρόνια για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού από τη χώρα μας.

Αυτά τα μηνύματα που είναι πάντοτε επίκαιρα, οικουμενικά και πανανθρώπινα, έχουμε υποχρέωση να μεταφέρουμε και να μεταλαμπαδεύουμε και στις νεότερες γενιές. Το πιο ενθαρρυντικό, το πιο φωτεινό αυτή τη μέρα είναι η παρουσία των μαθητών και μαθητριών που αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου, αλλά και τον λόγο για τον οποίον η δική μας υποχρέωση γίνεται ακόμη πιο ιερή».

Πηγή: ΚΥΠΕ