Με πανηγυρικές δοξολογίες και εκδηλώσεις τιμάται σήμερα σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου η εθνική επέτειος της 1ης Απριλίου 1955.

Στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου θα παραστούν στην πανηγυρική δοξολογία που θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στις 10.00 π.μ. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Γιάννης Λάμπρου, ιστορικός και συγγραφέας.

Στις 11.15 πμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, θα τελέσει τρισάγιο στους τάφους των ηρώων και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων. Παρούσα στη δοξολογία και στα Φυλακισμένα Μνήματα θα είναι και η Πρόεδρος της Βουλής.

Στις 4.00 μ.μ., ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου Αγωνιστών του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-΄59, στο Κλειστό Γυμναστήριο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Το παρών θα δώσει και η Πρόεδρος της Βουλής.

Πανηγυρικές δοξολογίες, εκδηλώσεις και παρελάσεις πραγματοποιούνται και στις υπόλοιπες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου.

Στη Λεμεσό, θα παραστεί, εκ μέρους της Κυβέρνησης, στην Πανηγυρική Δοξολογία που θα γίνει στις 10.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου.

Στη Λάρνακα, θα παραστεί η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Παπαέλληνα, στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου, στις 10.00 π.μ., ενώ στην Πάφο θα παρευρεθεί ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, στις 10.00 π.μ.

Τέλος, στο Παραλίμνι θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στην Πανηγυρική Δοξολογία που θα γίνει στις 9.30 π.μ. στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ανήμερα της επετείου της έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, ο Πρόεδρος έγραψε ότι "η αρετή και η τόλμη απαιτεί βαθιά γνώση. Και γνώση πρώτα από όλα του εαυτού σου, δηλαδή της πραγματικής σου ιστορίας".

Έχουμε υποχρέωση και καθήκον να μιλάμε στα παιδιά μας και στη νέα γενιά για την ΕΟΚΑ, για τους αγώνες και τις θυσίες όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για μια καλύτερη Κύπρο, για την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί η αρετή και η τόλμη απαιτεί βαθιά γνώση. Και γνώση πρώτα από όλα του εαυτού σου, δηλαδή της πραγματικής σου ιστορίας. Και κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί αρνητικά προς τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, αφού η βιωσιμότητα μιας ενδεχόμενης λύσης περνά σε μεγάλο βαθμό μέσα και από τον σεβασμό της ιστορικής ταυτότητας του καθενός και σίγουρα όχι μέσα από την αυτοκατάργηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ