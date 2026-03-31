Στις «Τομές στα Γεγονότα» φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν. Αναφέρθηκε σε σειρά θεμάτων, από τη διαφθορά και την ακρίβεια, μέχρι τις βουλευτικές εκλογές και το πολιτικό του μέλλον.

Για το θέμα των ισχυρισμών περί διαφθοράς, ο κύριος Καρογιάν τόνισε πως «αυτά που έχουν ειπωθεί από τον κύριο Δρουσιώτη είναι πολύ σοβαρά. Γι' αυτόν τον λόγο και σε ανακοίνωση που βγάλαμε σήμερα, εμείς ζητούμε να υπάρξει άμεση, έγκαιρη και αποτελεσματική διερεύνηση. Δεν μπορεί αυτά να αιωρούνται». Υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης και η έλλειψη συνεργασίας των θεσμών οδηγεί σε «ανασφάλεια δικαίου» και διαιωνίζει την ατιμωρησία, κάτι που πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών. «Αυτοί που ενέχονται σε πράγματα βρίσκουν πάντα τρόπους να ξεφεύγουν από τη τσιμπίδα του νόμου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και καυσίμων, ο κύριος Καρογιάν αναγνώρισε τη σημασία των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση και σημείωσε ότι «η σωστή δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του κράτους δημιούργησε αρκετά μαξιλαράκια. Αυτά που έλεγα ότι είναι καλά να τα έχουμε όταν προκύψουν δύσκολες συνθήκες ή όταν υπάρξουν κρίσεις». Τόνισε δε τη σημασία της συνετής πολιτικής, της μείωσης των φόρων και της προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των εκποιήσεων, τονίζοντας την ανάγκη για «αναστολή μέχρι το τέλος του χρόνου» ώστε να προστατευτούν οι πολίτες που υποφέρουν πραγματικά. Όπως εξήγησε «δεν είναι κακοπληρωτές. Είναι καλοπληρωτές. Έχουν όλοι την καλή διάθεση όμως η ζωή τους χτύπησε. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους να τους προστατεύσουμε».

Για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, ο κύριος Καρογιάν επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος. «Μετά από 15 χρόνια κοινοβουλευτικής δράσης, νομίζω ότι ο κοινοβουλευτικός κύκλος κλείνει. Το στοίχημα μου είναι αυτή η παράταξη που ιδρύσαμε το 2018 να είναι στη Βουλή και να έχει μια ισχυρή παρουσία». Τόνισε ότι η ΔΗΠΑ παραμένει «μια ισχυρή, νούσιμη, κεντρώα και πατριωτική δύναμη» και ότι η ευθύνη για το αποτέλεσμα θα βαρύνει αποκλειστικά εκείνον. «Σε περίπτωση μη ευόδωσης του στόχου μας, η ευθύνη θα βαρύνει μόνον εμένα. Θα έχει όνομα και επίθετο».

Κλείνοντας, ο κύριος Καρογιάν υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής ευθύνης. «Είναι πολιτική ευθύνη γιατί πρέπει κάποιος να ξέρει πότε μπαίνει και κυρίως πότε φεύγει. Την μάχη θα τη δώσουμε όλα τα στελέχη».

