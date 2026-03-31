Ανεστάλη από τη Νομική Υπηρεσία η υπόθεση του εν αργία δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος στο Δικαστήριο Λεμεσού και καταχωρήθηκε στο Δικαστήριο Πάφου.

Η υπόθεση, η οποία αφορά καταγγελία για φερόμενο βιασμό αρχικά καταχωρίστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και είχε οριστεί για τις 2 Απριλίου, προκειμένου να παραπεμφθεί για εκδίκαση στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο.

Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Λεμεσού, ασκώντας τις εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα, εμφανίστηκε το πρωί στο Δικαστήριο και ανέστειλε την ποινική δίωξη εναντίον του κατηγορουμένου Φαίδωνα Φαίδωνος. Ενόψει αυτής της εξέλιξης, το Δικαστήριο έδωσε άδεια για διακοπή της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πηγές του ΡΙΚ, η υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ορίστηκε για την 21η Απριλίου.

