Επανέρχεται με νέα ανάρτηση για τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, ο Νίκος Τορναρίτης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι, «επειδή δέχομαι πληθώρα ερωτημάτων από δημοσιογράφους και πολίτες, επιθυμώ να ξεκαθαρίσω τα εξής: Ουδέποτε συμμετείχα σε οποιαδήποτε μορφή «αδελφότητας», όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης, ούτε είχα οποιαδήποτε επικοινωνία, γραπτή ή προφορική, με τον δικαστή τον οποίο επικαλείται».

Σημειώνει πως, «οι αναφορές του στηρίζονται σε ανυπόστατους ισχυρισμούς, πλαστογραφημένα μηνύματα και κατασκευασμένες ιστορίες, που δεν αντέχουν σε καμία σοβαρή εξέταση. Με τέτοιες μεθοδεύσεις, ο κ. Δρουσιώτης ας αναζητήσει αλλού προεκλογικό ακροατήριο, με εμένα δεν θα παίξει».

Τέλος, «καλώ με τον πλέον επίσημο τρόπο τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να εξετάσουν εξονυχιστικά όλα τα στοιχεία που ο ίδιος επικαλείται και να καταλήξουν το συντομότερο δυνατό σε σαφές και τεκμηριωμένο πόρισμα. Η αλήθεια δεν διαπραγματεύεται. Και θα λάμψει».

