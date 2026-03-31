Σε διερεύνηση των καταγγελιών που έκανε ο Μακάριος Δρουσιώτης καλεί το ΑΚΕΛ, επαναλαμβάνοντας το αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση του μαύρου βαν.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Οι χθεσινές καταγγελίες στις οποίες προέβη με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Μακάριος Δρουσιώτης είναι εξαιρετικά σοβαρές. Οι ισχυρισμοί για βιασμό ανήλικης, για μια ανίερη αδελφότητα πολιτειακών και πολιτικών αξιωματούχων και δικαστών και πολλά άλλα, δεν μπορούν να διαγραφούν με τη σιωπή της κυβέρνησης και ιδιαίτερα των θεσμών της πολιτείας που επιφορτίζονται με τη διερεύνηση τους. Απαιτείται άμεση και αδιάβλητη διερεύνηση των ισχυρισμών, λογοδοσία, απόδοση ευθυνών και τιμωρία.

Στις καταγγελίες γίνεται αναφορά και σε προσωπικές σχέσεις που διατηρούσε ο τέως πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης με τον ιδιοκτήτη του μαύρου βαν, Ταλ Ντίλιαν, του πρώην Ισραηλινού πράκτορα που καταδικάστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα για υπόθεση υποκλοπών. Είναι σαφές ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το διαβόητο κατασκοπευτικό μαύρο βαν, η δράση του οποίου ξεσκεπάστηκε πριν μερικά χρόνια μετά από καταγγελίες του ΑΚΕΛ. Υπενθυμίζουμε ότι επί χρόνια οι πρώην κυβερνώντες και η τότε ηγεσία της Αστυνομίας προσπαθούσε να διαψεύσει τις καταγγελίες του ΑΚΕΛ, όμως στη Βουλή τεκμηριώσαμε συναλλαγές πολιτικές και οικονομικές της τότε κυβέρνησης Αναστασιάδη αλλά και του ΔΗΣΥ με τις εταιρείες των πρώην Ισραηλινών πρακτόρων. Υπενθυμίζουμε ξανά ότι το ΑΚΕΛ κατήγγειλε τη θεσμική διαπλοκή των τότε κυβερνώντων γύρω από τον χειρισμό της υπόθεσης του μαύρου κατασκοπευτικού βαν και κατήγγειλε τις σκοπιμότητες πίσω από την απόφαση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για αναστολή ποινικής δίωξης του πρώην Ισραηλινού πράκτορα με την επίκληση λόγων «δημοσίου συμφέροντος». Πλέον είναι χιονοστιβάδα και αδιάσειστα τα στοιχεία για τη δράση του μαύρου βαν. Το ΑΚΕΛ καλεί τις αρχές να ανοίξουν εκ νέου την υπόθεση του μαύρου βαν ιδιαίτερα μάλιστα μετά την εύγλωττη παραδοχή στην Ελλάδα του Ντίλιαν ότι οι πελάτες του ήταν κράτη και κυβερνήσεις.

