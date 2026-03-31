Η Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας έδωσε στη δημοσιότητα τη στατιστική ανάλυση για το 2025, η οποία αφορά τις υποθέσεις που καταχωρούνται ενώπιον των Δικαστηρίων εναντίον της Δημοκρατίας από αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς, με συγκριτικά στοιχεία για τα έτη 2023 και 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας καταχωρίστηκαν το 2025 συνολικά 3.193 υποθέσεις από αιτητές ασύλου, έναντι 6.564 το 2024 και 8.377 το 2023. Από τις υποθέσεις του 2025, οι 2.880 (ποσοστό 90,2%) προέρχονταν από μη ασφαλείς χώρες, οι 310 (ποσοστό 9,71%) από ασφαλείς χώρες και 3 υποθέσεις (ποσοστό 0,09%) αφορούσαν ανιθαγενείς.

Σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, το ποσοστό αιτητών από μη ασφαλείς χώρες ήταν 67,71% το 2024 και 22,42% το 2023, ενώ οι αιτήσεις από ασφαλείς χώρες ανέρχονταν σε 32% το 2024 και 76,53% το 2023.

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης αιτητών από μη ασφαλείς χώρες, οι περισσότερες προσφυγές το 2025 καταγράφηκαν από τη Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό (1.153), τη Συρία (374), το Καμερούν (261), τη Νιγηρία (199), το Ιράν (192), τη Σομαλία (174), τη Γουινέα (155), το Αφγανιστάν (131) και τη Σιέρρα Λεόνε (88). Για τις ασφαλείς χώρες, οι περισσότερες προσφυγές προήλθαν από τη Νιγηρία (199), την Ινδία (28), την Αίγυπτο (19) και το Μπαγκλαντές (12).

Κατά το 2025 ολοκληρώθηκαν συνολικά 3.130 προσφυγές. Από αυτές, 68 είχαν θετική έκβαση για τους αιτητές. Συγκεκριμένα, σε 19 περιπτώσεις παραχωρήθηκε προσφυγικό καθεστώς, σε 6 καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, σε 33 ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη διοικητική απόφαση, σε 8 ακυρώθηκαν διατάγματα κράτησης και σε 2 επιβλήθηκαν εναλλακτικά της κράτησης μέτρα.

Σε σχέση με τα διατάγματα κράτησης και απέλασης στο ίδιο Δικαστήριο, το 2025 καταχωρίστηκαν 53 διατάγματα κράτησης αιτητών ασύλου, έναντι 34 το 2024 και 31 το 2023. Τα διατάγματα απέλασης ανήλθαν σε 5 το 2025, σε σύγκριση με 11 το 2024 και κανένα το 2023.

Ως προς τις εκκρεμείς υποθέσεις, την 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχονταν σε 6.390, ενώ την 1η Ιανουαρίου 2025 ήταν 6.590 και την 1η Ιανουαρίου 2024 4.902.

Στο Διοικητικό Δικαστήριο καταχωρίστηκαν το 2025 συνολικά 1.308 προσφυγές, έναντι 1.465 το 2024 και 1.879 το 2023. Από αυτές, οι 713 αφορούσαν προσφυγές από αλλοδαπούς και οι 173 προσφυγές κατά διαταγμάτων κράτησης και απέλασης. Οι προσφυγές από αλλοδαπούς αντιστοιχούν στο 55% του συνόλου, ενώ μαζί με τις προσφυγές κατά διαταγμάτων κράτησης και απέλασης το ποσοστό ανέρχεται στο 68%.

Κατά το ίδιο έτος εκδόθηκαν 193 δημοσιευμένες αποφάσεις σε προσφυγές αλλοδαπών, εκ των οποίων 153 (ποσοστό 79%) ήταν υπέρ της Δημοκρατίας και 40 (ποσοστό 21%) εναντίον της.

Στο Εφετείο καταχωρίστηκαν το 2025 συνολικά 169 εφέσεις από αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς, έναντι 153 το 2024 και 216 το 2023. Από αυτές, οι 148 αφορούσαν αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και οι 21 αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Κατά το 2025 εκδόθηκαν 60 δημοσιευμένες αποφάσεις στο Εφετείο. Από τις 51 που αφορούσαν το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, οι 8 εφέσεις είχαν καταχωριστεί από τον Γενικό Εισαγγελέα και οι 43 από αιτητές ασύλου. Από τις εφέσεις του Γενικού Εισαγγελέα πέτυχαν οι 7, ενώ από τις εφέσεις των αιτητών ασύλου απορρίφθηκαν οι 41 και έγιναν δεκτές οι 2.

Από τις 9 αποφάσεις που αφορούσαν το Διοικητικό Δικαστήριο, οι 6 εφέσεις είχαν καταχωριστεί από τον Γενικό Εισαγγελέα και οι 3 από αιτητές. Από τις εφέσεις του Γενικού Εισαγγελέα πέτυχαν οι 5 και απορρίφθηκε μία, ενώ από τις εφέσεις των αιτητών έγιναν δεκτές οι 2 και απορρίφθηκε μία.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο καταχωρίστηκαν το 2025 συνολικά 37 αιτήσεις για έκδοση προνομιακών ενταλμάτων habeas corpus, έναντι 32 το 2024 και 7 το 2023.

Στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας του, εκδόθηκαν το 2025 έξι δημοσιευμένες αποφάσεις σε εφέσεις που αφορούσαν αλλοδαπούς, καθώς και μία απόφαση σε αίτηση για ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου σε τρίτο βαθμό.

