Συλλυπητήρια για τον θάνατο ειρηνευτή που υπηρετούσε με την United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) στον Λίβανο εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, απηύθυνε συλλυπητήρια προς την οικογένεια του πεσόντος ειρηνευτή, καθώς και προς τη Δημοκρατία της Ινδονησίας, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Το Υπουργείο καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις κατά προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

Παράλληλα, κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και πλήρη εφαρμογή της Απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που αποτελεί τη βάση εντολής της UNIFIL.

Επαναβεβαιώνοντας τη θέση της, η Κυπριακή Δημοκρατία υπογράμμισε την ισχυρή της στήριξη προς την UNIFIL και τον ουσιώδη ρόλο της στη διατήρηση της σταθερότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ