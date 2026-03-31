Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκαλέσει την Τρίτη, στις 10:00 π.μ. (17:00 ώρα Κύπρου), έκτακτη συνεδρίαση, έπειτα από επίθεση κατά δυνάμεων της UNIFΙL στον νότιο Λίβανο, κατά την οποία μέλη της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iσραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι «η ευθύνη για την κατάσταση στον νότιο Λίβανο ανήκει πρωτίστως στη Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να μετατρέπει την περιοχή σε πεδίο μάχης, να βλάπτει τις διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις και να παραβιάζει κατάφωρα τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά για την προστασία των πολιτών του από κάθε απειλή στα βόρεια σύνορά του».

Πηγή: ΚΥΠΕ