Τη διπλή σημασία της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου για την Κύπρο, τόσο λόγω της διεθνούς προβολής της κυπριακής αφίσας και του μηνύματος σε 85 χώρες όσο και λόγω της ανάδειξης της πρόσβασης στο βιβλίο ως δικαιώματος κάθε παιδιού, ανέδειξαν τη Δευτέρα το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου που γιορτάζεται στις 2 Απριλίου, τονίστηκε ότι η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς ανέλαβε, μέσω του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, που αποτελεί το εθνικό τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για Νέους (IBBY), τη δημιουργία της επίσημης αφίσας για το 2026.





Κοινό σημείο των δύο ανακοινώσεων είναι ότι το μήνυμα της συγγραφέως Έλενας Περικλέους «Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει» / “Plant stories and the world will blossom” και η εικόνα της εικονογράφου Σάντρας Ελευθερίου αναδείχθηκαν μέσα από πρωτοποριακή διαδικασία με τη συμμετοχή παιδιών από 19 σχολεία, τα οποία για πρώτη φορά επέλεξαν τα στοιχεία που πλαισιώνουν την επίσημη αφίσα.

Η αφίσα και το μήνυμα της Κύπρου έχουν ήδη ταξιδέψει σε 85 χώρες, ενώ, σύμφωνα με το Υφυπουργείο, η τελευταία φορά που η Κύπρος είχε αναλάβει τη δημιουργία της αφίσας ήταν πριν από 43 χρόνια.

Προστίθετα ότι η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου ανέφερε ότι το μήνυμα που διανέμεται σε όλο τον κόσμο έχει στόχο να αναδείξει την αξία της ανάγνωσης και των παιδικών βιβλίων, καθώς και να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη και διάδοση της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη του Προγράμματος Φιλαναγνωσίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού «Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει», σημειώνοντας ότι αυτό εντάσσεται στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου και του ίδιου του Προέδρου Χριστοδουλίδη για την ενίσχυση της πολιτιστικής παιδείας, της φιλαναγνωσίας και της ενεργού συμμετοχής των παιδιών και των τοπικών κοινοτήτων στον πολιτισμό.

Όπως ανέφερε, μέσα από την επιχορήγηση προγραμμάτων φιλαναγνωσίας σε μικρές δημοτικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες, το μήνυμα της αφίσας θα φτάσει σε όλη την Κύπρο. Πρόσθεσε ότι, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση, υποβλήθηκαν εννέα προτάσεις και επτά βιβλιοθήκες επελέγησαν για να συμμετάσχουν στο επιχορηγημένο πρόγραμμα, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, τη δημιουργία δικτύου βιβλιοθηκών και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας μέσα από εργαστήρια, αφηγήσεις και άλλες δράσεις εντός του 2026.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Έλενα Περικλέους αναφέρθηκε στη σύνδεση της φιλαναγνωσίας με τα δικαιώματα του παιδιού, τονίζοντας ότι «δεν μιλάμε απλώς για βιβλία. Μιλάμε για δικαιώματα». Υπογράμμισε ακόμη ότι η πρόσβαση στο βιβλίο, στην ιστορία και στη φαντασία είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο και ότι κάθε παιδί πρέπει να μπορεί να ακούσει μια ιστορία, να δει τον εαυτό του μέσα σε αυτήν και να ονειρευτεί.

Η Επίτροπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, όπως παιδιά με αναπηρία, παιδιά πρόσφυγες και παιδιά που ζουν στο περιθώριο, καλώντας την Πολιτεία και την κοινωνία να γίνουν «φυτευτές ιστοριών» χωρίς αποκλεισμούς, που να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, την ειρήνη, τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια.

Η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με παρουσίαση των δράσεων του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, ενώ η Επίτροπος ευχαρίστησε τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Χατζηπιερή, ο οποίος συνέθεσε και μελοποίησε αφιλοκερδώς το τραγούδι «Ο Μικρός Κηπουρός», που αποτελεί το επίσημο τραγούδι του IBBY Κύπρου για τη Διεθνή Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2026.



Πηγή: ΚΥΠΕ