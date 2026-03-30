Ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερούα ντε Γκαλό, με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη, σε σύγκριση με το 2008, για να αντιμετωπίσει μία διεθνή οικονομική κρίση, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν με την μέγιστη προσοχή τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές.

Ο Φρανσουά Βιλερούα ντε Γκαλό, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Stampa είπε ότι, σε αντίθεση με το 2007 και το 2008 που πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες έφτασαν στα πρόθυρα της πτώχευσης, σήμερα ανάλογο ενδεχόμενο δεν υφίσταται λόγω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς και των ευρωπαϊκών μηχανισμών επιτήρησης του τραπεζικού συστήματος.

Ο Γάλλος τραπεζίτης επισήμανε ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα αμερικανικά χρηματιστήρια, όπως και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Οι συστημικοί κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά στην Ευρωπαΐκή Ενωση, ανέφερε ο Φρανσουά Βιλερούα ντε Γκαλό, σημειώνοντας ότι ως ένα βαθμό αυτό οφείλεται στις τάσεις για απορρύθμιση που παρατηρούνται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ερωτηθείς αν επίκειται παρέμβαση της Ευρωπαΐκής Κεντρικής Τράπεζας στο ζήτημα των επιτοκίων ο Γάλλος τραπεζίτης είπε ότι είναι αυτή τη στιγμή «πρόωρο να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη».



Πηγή: ΚΥΠΕ