Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου επισκέφθηκε την Παρασκευή την Έδρα Κυπριακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), συνοδευόμενος από τη Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Αλίκη Στυλιανού, τον Διευθυντή του Γραφείου του δρ Λοΐζο Χατζηβασιλείου και τον Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνο Πολυκάρπου.

Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε την Δευτέρα αναφέρει ότι έτυχαν υποδοχής από τον Κύπριο Επίκουρο Καθηγητή στην Έδρα Κυπριακών Σπουδών Χάρη Αλεξάνδρου, ο οποίος τους ξενάγησε στον χώρο της Έδρας και τους ενημέρωσε για τις δραστηριότητές της από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Στόχος της Έδρας, όπως εξήγησε ο δρ Αλεξάνδρου είναι, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών δεσμών Κύπρου-Ελλάδας στον ακαδημαϊκό και πολιτιστικό τομέα, καθώς επίσης και η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στο Κυπριακό, την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό της Κύπρου.









Ο δρ Αλεξάνδρου εξέφρασε ειλικρινείς ευχαριστίες για την ουσιαστική στήριξή από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Έδρα Κυπριακών Σπουδών, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τη Διευθύντρια του ΓΤΠ για την αποστολή μέχρι τώρα εννέα κιβωτίων με κυπρολογικές εκδόσεις με τις οποίες ουσιαστικά δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας της βιβλιοθήκης της Έδρας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε τον δρα Αλεξάνδρου ότι η όλη στήριξη προς την Έδρα θα συνεχιστεί. Η Διευθύντρια του ΓΤΠ αναφέρθηκε στη δυνατότητα διοργάνωσης ετήσιων επιτόπιων εκπαιδευτικών επισκέψεων στην Κύπρο από φοιτητές με την καλύτερη επίδοση.

Με το πέρας της επίσκεψης οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν διάλεξη με θέμα «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης κατά την περίοδο της αγγλικής κατοχής (1878-1960)», από τον καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ Δημήτριο Χαραλάμπους, στο πλαίσιο μαθήματος για την Ιστορία της Κύπρου.



Πηγή: ΚΥΠΕ