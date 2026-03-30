Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζήτησε τη Δευτέρα την αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων, σε ό,τι αφορά την ασφάλιση έναντι τρίτου, με Βουλευτές να τοποθετούνται θετικά έναντι προτεινόμενων εισηγήσεων. Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής η Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Έλλη Φλωρέντζου, στόχος της νομικής υπηρεσίας δεν είναι η διαγραφή του νόμου, αλλά η διόρθωση της δομής του.

Η κ. Φλωρέντζου εξήγησε ότι η νομοθεσία, που ψηφίστηκε κατόπιν πρότασης νόμου της ανεξάρτητης Βουλευτή, Αλεξάνδρας Ατταλίδου, ώστε να μην υφίστανται διακρίσεις στην ασφάλιση οχήματος οι οδηγοί με μόνη αιτία την ηλικία τους, εισάγει θετικές ρυθμίσεις. Πρόσθεσε, όμως, ότι χρειάζεται να γίνουν διορθώσεις, μεταξύ άλλων για να θωρακιστεί η εφαρμογή του νόμου και να μην υπάρχει το περιθώριο να ερμηνευθεί ενώπιον δικαστηρίου ως παραβίαση των δικαιωμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών.

Συγκεκριμένα, η κ. Φλωρέντζου ανέφερε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η απαγόρευση σε ασφαλιστή να αρνηθεί ασφαλιστική κάλυψη μηχανοκίνητου οχήματος ή να επιβάλει αύξηση ασφαλίστρου, χωρίς να παρέχει στο εν λόγω πρόσωπο επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, θα πρέπει να δηλώνεται ρητά στον νόμο ότι εφαρμόζεται σε σχέση με υφιστάμενο ασφαλιζόμενο πρόσωπο. Εξήγησε ότι στην περίπτωση που δεν δηλώνεται ότι η απαγόρευση αφορά ήδη υφιστάμενο πελάτη της ασφαλιστικής εταιρείας, τότε μπορεί αυτή να ερμηνευθεί ενώπιον δικαστηρίου ως παραβίαση δικαιώματος της εταιρείας να συμβληθεί με πελάτη.

Η κ. Φλωρέντζου συνέχισε λέγοντας ότι θα πρέπει να δηλώνεται στον νόμο ότι, σε περίπτωση πρόθεσης του ασφαλιστή να αρνηθεί την ασφαλιστική κάλυψη μηχανοκίνητου οχήματος ή να επιβάλει αύξηση ασφαλίστρου σε υφιστάμενο ασφαλιζόμενο πρόσωπο, η αιτιολόγηση θα πρέπει να παρέχεται γραπτώς τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης.

«Έτσι δίνονται τα εχέγγυα για τον πολίτη, για να μπορεί να είναι ασφαλισμένος, αλλά και για να μη μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία να πει ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά της», εξήγησε η ίδια. Σημείωσε, εξάλλου, πως η νομοθεσία αυτή παρέχει εργαλεία στο κράτος για να ελέγχει τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να μην επιβάλλουν ηλικιακές διακρίσεις. Παράλληλα, είπε ότι παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες να απευθυνθούν στην Επίτροπο Διοικήσεως, σε δικαστήριο, αλλά και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, εάν διαπιστώσουν παραβιάσεις.

Απαντώντας, όμως, σε ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής και Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά, σχετικά με τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει ο όρος αναθεώρησης ασφαλιστικής πολιτικής γενικού χαρακτήρα, η κ. Φλωρέντζου εξήγησε ότι σημαίνει την εφαρμογή κανόνων που αφορούν αντικειμενικά καθορισμένη κατηγορία κινδύνου και εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα πρόσωπα που υπάγονται σε αυτή, χωρίς στοχευμένη ή αποκλειστική διαφοροποίηση βάσει ηλικίας.

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τον όρο αυτό, μπορεί να εφαρμοστούν διαφοροποιήσεις στην ασφάλιση ατόμων μίας ηλικιακής ομάδας, μόνο εφόσον οι εταιρείες προσκομίσουν στοιχεί που να δεικνύουν ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι επικινδυνότητας και αφού αυτά τα στοιχεία αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Επιπρόσθετα με τις διευκρινίσεις στο κείμενο του νόμου, η Νομική Υπηρεσία εισηγήθηκε και την υιοθέτηση μεταβατικών διατάξεων, για καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Μία εξ αυτών αφορά στην κατάθεση στοιχείων από τις ασφαλιστικές εταιρείες προς τον Έφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών, σημειώνοντας ότι αυτή θα πρέπει να αρχίσει από 1/1/2027, ώστε να έχουν την ευκαιρία οι εταιρείες να αρχίσουν να συγκεντρώνουν πλήρη στοιχεία.

Θετικά ως προς τις προτεινόμενες εισηγήσεις τοποθετήθηκαν οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν και Μάριος Μαυρίδης, καθώς και οι ανεξάρτητες, Αλεξάνδρα Ατταλίδου και Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Οι Βουλευτές ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου θα τεθεί το κείμενο.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση, η κ. Ατταλίδου ανέφερε ότι έχει λάβει καταγγελίες από πολίτες ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν στην ακύρωση συμβολαίων. Σημείωσε ότι το θέμα τέθηκε στην Επιτροπή και ότι ανέλαβε ο Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών να επικοινωνήσει άμεσα με τον Σύνδεσμο που εκπροσωπεί τις ασφαλιστικές εταιρείες, ούτως ώστε να τερματιστεί αυτή η πρακτική.

Κάλεσε, δε, «όλους τους πολίτες να απευθυνθούν άμεσα και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και στην Επίτροπο Διοικήσεως», προσθέτοντας ότι «θα καταγράφουμε αυτές τις καταγγελίες και από τώρα και στο εξής θα ονομάζουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες ετσιθελικά προβαίνουν σε διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω ηλικίας».



Πηγή: ΚΥΠΕ