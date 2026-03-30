Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Μαρία Παναγιώτου, προήδρευσε σήμερα Δευτέρα στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας (AGRIFISH) που διεξήχθη στις Βρυξέλλες. Η συνεδρίαση περιελάμβανε την έγκριση νομοθετικών φακέλων και τη συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκαν νομοθετικές πράξεις που αφορούν την Οδηγία για τα Οργανωμένα Ταξίδια, η οποία ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών, μειώνει τα διοικητικά βάρη για τους παρόχους και αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις των διοργανωτών ταξιδιωτικών πακέτων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού που καθορίζει τα πρότυπα επιδόσεων εκπομπών CO2 για βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Η Υπουργός εξήγησε πως η τροποποίηση αυτή ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρέχοντας πρόσθετη ευελιξία στους κατασκευαστές, ώστε να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τους στόχους μείωσης εκπομπών που ισχύουν από το 2030.

Η Δρ. Παναγιώτου γνωστοποίησε πως πρόκειται για τον πρώτο φάκελο που ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα του περιβάλλοντος.

Εγκρίθηκε επίσης η τροποποίηση του Κανονισμού σχετικά με την εγγύηση εξωτερικής δράσης, η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων πόρων για τη στήριξη των προτεραιοτήτων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, καθώς και των επενδύσεων εκτός της Ένωσης.

Στη συνέχεια, εγκρίθηκε η Οδηγία για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαίου αφερεγγυότητας. Η Υπουργός τόνισε πως με τη έγκριση της Οδηγίας θεσπίζονται κανόνες για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μεγιστοποίηση της αξίας που μπορούν να ανακτήσουν οι πιστωτές από την αφερέγγυα εταιρεία.

Εγκρίθηκε επίσης και ο Κανονισμός για τη δημιουργία δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ (EU talent pool), ο οποίος όπως σημείωσε η Υπουργός δημιουργεί μία ψηφιακή πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της διεθνούς πρόσληψης εργαζομένων σε τομείς όπου τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού, με στόχο να καταστεί η αγορά εργασίας της ΕΕ πιο ανταγωνιστική. Η Υπουργός τόνισε ότι η συμμετοχή των κρατών μελών στη δεξαμενή ταλέντων είναι εθελοντική, ενώ η Δανία δεν συμμετέχει και δεν δεσμεύεται από τον Κανονισμό.

Η Δρ. Παναγιώτου ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο συμφώνησε καταρχήν επί του σχεδίου απόφασης για το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα και επί του αιτήματος για τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επισήμανε πως η προτεινόμενη απόφαση αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο του Ταμείου, ώστε να προβλέπεται χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της απανθρακοποίησης, της καθαρής μετάβασης και της ανταγωνιστικότητας στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα.

Ενεργειακή μετάβαση

Στη συνέχεια, η Υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, το οποίο εξετάστηκε μαζί με άλλα θέματα κατόπιν αιτήματος της Ιταλίας, της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Πορτογαλίας, που ζητούν επείγουσες δράσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στους κλάδους αυτούς. Η Υπουργός σημείωσε ότι η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος για τα κράτη μέλη και για την Κομισιόν, ενώ πρόσφατα απέκτησε πρόσθετη σημασία λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Δρ. Παναγιώτου ανέφερε ότι τον Φεβρουάριο η ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας διοργάνωσε τη δεύτερη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την ενεργειακή μετάβαση στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, παρέχοντας ευκαιρία ανταλλαγής και συζήτησης των φιλοδοξιών και του οράματος για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς και των κοινών συστάσεων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της σύμπραξης για την ενεργειακή μετάβαση.

Η Υπουργός, τόνισε πως οι συζητήσεις αυτές αποτέλεσαν σημαντική συμβολή στον οδικό χάρτη ενεργειακής μετάβασης, τον οποίο η Κομισιόν σχεδιάζει να παρουσιάσει μετά το καλοκαίρι.

Η Υπουργός επισήμανε πως η Προεδρία έχει θέσει τρία ερωτήματα που αφορούν τις κανονιστικές αλλαγές και την απλούστευση, τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση, καθώς και τα μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Κώστας Καδής

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, τόνισε πως η ενεργειακή μετάβαση είναι κρίσιμη για το μέλλον του τομέα. Παρουσίασε την πρόοδο της Πρωτοβουλίας για την Ενεργειακή Μετάβαση, η οποία σχεδιάστηκε πριν από τρία χρόνια ως απάντηση στις αυξημένες τιμές ενέργειας λόγω της ρωσικής επίσης. Πρόσθεσε επίσης ότι ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για μείωση της ευαλωτότητας και βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.

Ο Επίτροπος τόνισε ότι η Σύμπραξη για την Ενεργειακή Μετάβαση, με περισσότερους από 600 ενδιαφερόμενους φορείς, έχει παραδώσει αρχικές συστάσεις για τον επερχόμενο οδικό χάρτη της Κομισιόν, ο οποίος θα παρουσιαστεί ως μέρος του Οράματος 2040 και της Στρατηγικής για την Εξωτερική Δράση της Αλιείας.

Επισήμανε πως η ΕΕ επικεντρώνεται στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. «Θέλουμε να απομακρυνθούμε από την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και να προχωρήσουμε σε ενεργειακές λύσεις που διατηρούν τα οικοσυστήματα, προστατεύουν τον τομέα από μελλοντικούς ενεργειακούς κραδασμούς και ενισχύουν τη γαλάζια οικονομία και τις παράκτιες κοινότητες», συμπλήρωσε.

Τόνισε ότι η πρωτοβουλία «Energy Transition Partnership Champions», αναγνωρίζει και προωθεί καινοτόμα έργα. Πρόσθεσε πως δύο νέες μελέτες προσφέρουν πληροφορίες για τρόπους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο Επίτροπος επισήμανε ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι καθοριστική για την ανταγωνιστικότητα του τομέα, απαιτεί βιώσιμα και ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα και ιδιωτικές επενδύσεις για κερδοφόρους στόλους. Παράλληλα, τόνισε ότι η διασφάλιση της βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ μεγέθους και αλιευτικής ικανότητας του στόλου είναι κρίσιμη για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη σύνδεσης επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την ομαλή μετάβαση στο νέο μοντέλο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (MFAF), επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί θεμέλιο για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον του τομέα.



Πηγή: ΚΥΠΕ