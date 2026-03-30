Την πολιτική βούληση Λευκωσίας και Καΐρου να προχωρήσει η αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου «Κρόνος» και «Αφροδίτη» μέσω της Αιγύπτου επαναβεβαιώνει η νέα συμφωνία που υπογράφηκε τη Δευτέρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, μιλώντας στο ΚΥΠΕ από την αιγυπτιακή πρωτεύουσα, όπου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο EGYPES 2026.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, οι δύο χώρες υπέγραψαν νέα Συμφωνία Πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανακαλύψεων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Συμφωνία που επαναβεβαιώνει τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

Ο κ. Δαμιανός εξήγησε ότι η συμφωνία επιβεβαιώνει εκ νέου τη στρατηγική επιλογή των δύο κρατών για εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο.

Όπως ανέφερε με τη νέα συμφωνία που υπογράφηκε με την Αίγυπτο δεν διαφοροποιείται κάτι σε σχέση με αντίστοιχη συμφωνία που υπογράφηκε στο παρελθόν, αλλά ουσιαστικά μπαίνουν μαζί το “Κρόνος” και το “Αφροδίτη” σε σχέση με τις προθέσεις να πάνε τα κοιτάσματα στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η συμφωνία είναι γενικότερου χαρακτήρα, ωστόσο αναφέρεται ρητά στα δύο κοιτάσματα, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί ως τα πρώτα που θα αξιοποιηθούν μέσω αιγυπτιακών υποδομών.

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας, όπως είπε, είναι η σύσταση κοινής τεχνικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει τη διαπραγμάτευση των όρων πώλησης του φυσικού αερίου.

«Επί της ουσίας, θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή όσον αφορά την πώληση του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο ή στις κρατικές εταιρείες της Αιγύπτου», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι η επιτροπή θα λειτουργεί σε τεχνικό επίπεδο και θα εξετάζει τόσο τις εμπορικές όσο και τις τεχνικές παραμέτρους, με στόχο –όπως σημειώνεται και στο επίσημο πλαίσιο– τη βέλτιστη αξιοποίηση των κυπριακών υδρογονανθράκων και την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών της Αιγύπτου.

Ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί κυρίως πολιτική επιβεβαίωση της κατεύθυνσης που έχουν ήδη επιλέξει οι δύο χώρες, ενώ η υλοποίηση των έργων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα τεμάχια.

«Επαναδιατυπώνουμε τις προθέσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τα υφιστάμενα κοιτάσματα, ώστε να τα σπρώξουμε να προχωρήσουν. Είναι πολιτική η πρόθεση. Από εκεί και πέρα εναπόκειται και στις εταιρείες να προχωρήσουν, αλλά φαίνεται ότι προχωρούν», ανέφερε.

Επαφές με διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς

Κατά την παραμονή του στο Κάιρο, ο Υπουργός συνόδευσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, καθώς και σε επαφή με τον διευθύνοντα σύμβουλο της TotalEnergies Patrick Pouyanne.

Παράλληλα, προγραμματίστηκαν ξεχωριστές συναντήσεις με μεγάλες ενεργειακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην κυπριακή ΑΟΖ, μεταξύ των οποίων οι ExxonMobil, BP και άλλοι ενεργειακοί όμιλοι.

Ο κ. Δαμιανός ανακοίνωσε επίσης ότι συμμετέχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Ενεργειακές προτεραιότητες, γεωπολιτικές πραγματικότητες και διεθνής ασφάλεια», μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τις επενδύσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έκτακτο συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ υπό κυπριακή προεδρία

Ο Υπουργός γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί άτυπο διαδικτυακό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 16:00 ώρα Κύπρου, το οποίο θα προεδρεύσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

«Το θέμα είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στις τιμές ενέργειας».

Στη συνεδρία θα συμμετάσχει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη και τις πιθανές κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

«Ο στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων για τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού και την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών. Έπρεπε να γίνει άμεσα για να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες», σημείωσε ο κ. Δαμιανός.

Στο ίδιο συμβούλιο αναμένεται να παρουσιαστούν και τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυπριακή Κυβέρνηση για τον ενεργειακό τομέα, στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις αγορές ενέργειας και των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη.



Διαβάστε επίσης: Συνάντηση ΠτΔ-Σίσι: Πώς θα προωθήσει η Προεδρία ΕΕ τα αιγυπτιακά συμφέροντα





Πηγή: ΚΥΠΕ