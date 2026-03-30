Την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου-Αιγύπτου, με έμφαση στην εμπορική αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και στην προώθηση του ενεργειακού διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου, επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα στο Κάιρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου.

Η διμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του “EGYPES 2026”, που αποτελεί, σύμφωνα με τη δήλωση, κορυφαίο συνέδριο και έκθεση ενέργειας στην Αίγυπτο, τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν ικανοποίηση για την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την εμπορική αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, την οποία χαρακτήρισαν απτό βήμα που μπορεί να δώσει ώθηση στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση των εκκρεμουσών ενεργειακών συμφωνιών για την αξιοποίηση και των κυπριακών κοιτασμάτων «Αφροδίτη» και «Κρόνος».

Επαναβεβαίωσαν επίσης, σύμφωνα με τη δήλωση, την ισχυρή δέσμευσή τους για έγκαιρη εμπορική αξιοποίηση και προώθηση του ενεργειακού διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής και ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, ιδιαίτερα υπό την παρούσα γεωπολιτική συγκυρία.

Στη συνάντηση αντηλλάγησαν ακόμη απόψεις και έγινε συντονισμός σε σχέση με τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενεργειακή ασφάλεια.

Συζητήθηκε, εξάλλου, ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ, στην προώθηση προτεραιοτήτων κοινού ενδιαφέροντος για την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τη δήλωση, στη συζήτηση λήφθηκε επίσης υπόψη ότι η επόμενη Τριμερής Σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, καθώς και η Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου-Αιγύπτου, θα πραγματοποιηθούν προσεχώς στην Κύπρο.



Πηγή: ΚΥΠΕ