Μεταθέσεις αρχηγών διπλωματικών αποστολών αποφασίσθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τις μεταθέσεις υπογράφει η γενική διευθύντρια πρέσβης, Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, οι μεταθέσεις αφορούν 16 αρχηγούς διπλωματικών αποστολών, που μετατίθενται σε πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι στις 24 Μαρτίου κυκλοφόρησε ο κατάλογος των μεταθέσεων διπλωματικών λειτουργών. Αφορά 25 μεταθέσεις διπλωματών.

1. Πέτρος Δημητρίου, Πρέσβης, από το Κέντρο στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Σόφια,

2. Χριστίνα Ράφτη, Πρέσβης, από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Ρώμη,

3. Χάρις Χριστοδουλίδου, Πρέσβης, από το Κέντρο στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βερολίνο,

4. Μαρία Παπακυριακού, Πρέσβης, από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βερολίνο στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Γενεύη,

5. Αντώνης Θεοχάρους, Πληρεξούσιος Υπουργός, από το Κέντρο στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Λισαβώνα,

6. Αντώνης Μανδρίτης, Πληρεξούσιος Υπουργός, από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Πραιτόρια στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Τεχεράνη,

7. Έλενα Ράφτη, Πληρεξούσιος Υπουργός, από το Κέντρο στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Κάϊρο,

8. Χαράλαμπος Καυκαρίδης, Πληρεξούσιος Υπουργός, από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Σόφια στην Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στην Καμπέρα,

9. Δημήτρης Σαμουήλ, Πληρεξούσιος Υπουργός. Παράταση, Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Ελσίνκι,

10. Γεώργιος Ιωαννίδης, Πληρεξούσιος Υπουργός, από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΜΑ Ι) στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην ΕΕ (ΕΜΑ ΙΙ),

11. Νικόλας Μανώλης, Πληρεξούσιος Υπουργός, από το Κέντρο στην Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Ναϊρόμπι,

12. Κύπρος Γιωργαλλής, Σύμβουλος Α, Παράταση, Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Μόσχα,

13. Στέλιος Μακρυγιάννης, Σύμβουλος Α, από το Κέντρο στην Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στην Πραιτόρια,

14. Σάββας Βλαδιμήρου, Σύμβουλος Α, από την Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Ναϊρόμπι στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αντίς Αμπέμπα,

15. Γεωργία Απέγητου, Σύμβουλος Α, από το Κέντρο στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΠΑ),

16. Δώρος Βενέζης, Σύμβουλος Α, από το Κέντρο στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη.

