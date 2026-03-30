Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η Πρόεδρος της Βουλής και του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, τοποθετήθηκε για την κρίση στην κτηνοτροφία, την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και τα εσωκομματικά ζητήματα, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα για τις επερχόμενες εκλογές.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κρίσης στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι «χρειάζεται να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι» και προειδοποιώντας πως «έχω μεγάλες ανησυχίες πως όλο αυτό θα λαβώσει την ίδια την κτηνοτροφία στο σύνολο».

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε για εικόνες θανάτωσης ζώων που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έβλεπα το βίντεο… και μετά να βλέπω αυτά τα ζώα να σπαρταρούν, πραγματικά μάτωσε η ψυχή μου… νομίζω ότι δεν είναι ακαριαίος ο θάνατος και το ζώο βασανίζεται».

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων, σημειώνοντας ότι ενώ υπήρχε γνώση από τον Δεκέμβριο, «γιατί δεν έγιναν από την πρώτη στιγμή» οι απαραίτητες ενέργειες.

«Δεν γεννηθήκαμε όλοι στα σαλόνια»

Απαντώντας σε επικρίσεις για επισκέψεις σε μολυσμένες φάρμες, η Πρόεδρος της Βουλής υπεραμύνθηκε της στάσης της, τονίζοντας τη σχέση της με τις τοπικές κοινωνίες.

«Δεν γεννηθήκαμε όλοι στα σαλόνια… τους γνωρίζουμε προσωπικά. Όταν συμβαίνει κάτι, εμείς πάντοτε θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή».

Υποστήριξε επίσης ότι δεν υπήρχε σαφής καθοδήγηση από τις αρμόδιες αρχές, κάνοντας λόγο για έλλειψη οδηγιών και συντονισμού.

Μηνύματα προς ψηφοφόρους και παραδοχή απογοήτευσης

Σε ό,τι αφορά την πολιτική συγκυρία, η κ. Δημητρίου αναγνώρισε την απογοήτευση των πολιτών. «Έχει δίκιο ο κόσμος να είναι απογοητευμένος, πρέπει να αναγνωρίσουν και τα δικά τους λάθη».

Τόνισε, ωστόσο, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχειρεί αλλαγές και μεγαλύτερη εξωστρέφεια, επιδιώκοντας να επανασυνδεθεί με τη βάση του.

«Ξεκάθαρες θέσεις σε καίρια ζητήματα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ίδια απάντησε σε σειρά πολιτικών ερωτημάτων, εκφράζοντας μεταξύ άλλων, αντίθεση στον γάμο ομοφύλων στην παρούσα φάση, απόρριψη της φιλοσοφίας του πλαφόν στην οικονομία, στήριξη στοχευμένων μέτρων για την ακρίβεια και τα καύσιμα και έμφαση στη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε «θέμα εθνικής επιβίωσης».

Κλήθηκε επίσης να απαντήσει αν ο ΔΗΣΥ θα έχει συμμετοχή στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. «Η απάντηση είναι όχι. Έχει ξεκαθαρίσει με καταστατική την απόφαση των αρμοδίως σωμάτων του κόμματος και θεωρώ ότι ήδη τώρα οδεύουμε προς το τέλος, δεν χρειάζεται να συζητάμε ξανά αυτό το ζήτημα».

Για το ζήτημα της Γάζας, απέφυγε να υιοθετήσει τον όρο γενοκτονία, σημειώνοντας ότι το θέμα εξετάζεται δικαστικά και υπογραμμίζοντας την ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου «για κάθε περίπτωση».

«Θέλω να είμαι πρόεδρος της Βουλής»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η απάντησή της για το πολιτικό της μέλλον. Ερωτηθείσα αν επιθυμεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής, δήλωσε ξεκάθαρα ότι «θέλει να είναι πρόεδρος της Βουλής», διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτό εξαρτάται από τις αποφάσεις του κόμματος και τη σύνθεση της επόμενης Βουλής.

«Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό το διάστημα τίμησα όπως πρέπει τον θεσμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια «μέχρι την τελευταία μέρα».

Τέλος, εξέφρασε επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο σχετικά με τις παρακολουθήσεις, σημειώνοντας πως την ανησυχεί η εμπλοκή μη δικαστικών οργάνων. «Προσωπικά με ανησυχεί… ότι εισέρχεται η προσωπική ιδιότητα και όχι μια ανεξάρτητη θεσμική αρχή».