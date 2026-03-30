Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς επιχειρεί να βάλει φρένο σε μια πρακτική που, όπως διαπιστώνει, επαναλαμβάνεται συστηματικά μετά τη δημοσιοποίηση εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Με ανακοίνωσή της, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2026, διευκρινίζει ότι δεν προχωρά στην εξέταση καταγγελιών οι οποίες περιορίζονται στην απλή αναπαραγωγή του περιεχομένου των εν λόγω εκθέσεων.

Όπως επισημαίνεται, πολίτες υποβάλλουν καταγγελίες υιοθετώντας τα πορίσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ως δεδομένα γεγονότα, χωρίς να διαθέτουν προσωπική γνώση ή πρόσθετα στοιχεία. Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με την Αρχή, δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έναρξη διερεύνησης, καθώς οι καταγγελίες οφείλουν να στηρίζονται σε συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα δεδομένα.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η συνεργασία μεταξύ της Αρχής και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι σταθερή από το 2023, με την τελευταία να διαβιβάζει απευθείας υποθέσεις που ενδέχεται να εμπίπτουν σε ζητήματα διαφθοράς είτε στη Νομική Υπηρεσία είτε στην ίδια την Αρχή. Διευκρινίζεται επίσης ότι το σύνολο των εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν αφορά κατ’ ανάγκη περιστατικά διαφθοράς, καθώς το εύρος των ελέγχων της είναι ευρύτερο.

Η Αρχή σημειώνει ακόμη ότι λαμβάνει όλες τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τις αξιολογεί. Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, διατηρεί το δικαίωμα να προχωρεί σε αυτεπάγγελτη διερεύνηση, πρακτική που, όπως αναφέρεται, έχει ήδη εφαρμοστεί.

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι δεν είναι αναγκαίο οι πολίτες να υποκαθιστούν τον ρόλο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς υπάρχουν θεσμοθετημένοι μηχανισμοί για τη διαχείριση και προώθηση υποθέσεων που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.

Διαβάστε επίσης: Αναστάτωση σε δημοτικό σχολείο στη Λευκωσία λόγω ύποπτου οχήματος (pics)