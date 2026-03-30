Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας σε δημοτικό σχολείο στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σήμανε συναγερμός λόγω ύποπτου οχήματος, το οποίο ήταν παρκαρισμένο μπροστά από το σχολείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μαθητές για λόγους ασφαλείας μεταφέρθηκαν στο γήπεδο του σχολείου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και πυροτεχνουργοί για εξετάσεις.

Νέοτερη ενημέρωση αναφέρει ότι οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ύποπτο.

