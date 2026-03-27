Η ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του «περί Επιτρόπου Νομοθεσίας Νόμου του 2026» συνιστά ένα μεγάλο θεσμικό ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνει με γραπτή δήλωση η Επίτροπος Νομοθεσίας, Σοφία Κλεόπα Χατζηκυριάκου.

Παραθέτοντας ιστορικά γεγονότα, η κ. Χατζηκυριάκου αναφέρει πως από τον διορισμό, από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, της πρώτης Επιτρόπου Νομοθεσίας Στέλλας Σουλιώτη το 1971 μέχρι σήμερα, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας λειτουργεί αδιάλειπτα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του κράτους δικαίου.

«Εν τούτοις, ουδέποτε είχε θεσμοθετηθεί νομοθετικά. Με την ψήφιση του Νόμου διορθώνεται αυτή η παραδοξότητα και κατοχυρώνεται νομοθετικά για πρώτη φορά ο θεσμός του Επιτρόπου Νομοθεσίας και η αποστολή του», υπογραμμίζεται στη γραπτή δήλωση της Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Όπως αναφέρεται, η αποστολή του Επιτρόπου Νομοθεσίας περιλαμβάνει την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, με σκοπό τη συστηματική ανάπτυξη, εξέλιξη και αναμόρφωση του δικαίου.

«Ο Νόμος αυτός θωρακίζει την ανεξαρτησία του Επιτρόπου, αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητές του και διασφαλίζει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, καθώς και τη συνέχεια και τη σταθερότητα του θεσμού, πέραν προσώπων και συγκυριών», σημειώνει η κ. Κλεόπα.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση της Επιτρόπου Νομοθεσίας, ο Νόμος εναρμονίζει τον θεσμό με τις αρχές του κράτους δικαίου και με σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές, ενώ παράλληλα ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το έργο που επιτελείται για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας.

«Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη βούληση της Πολιτείας να ενισχύσει τη διαφάνεια, την ποιότητα της νομοθεσίας και να θωρακίσει θεσμικά έναν ρόλο που υπηρετεί διαχρονικά το δημόσιο συμφέρον», προσθέτει η Επίτροπος.

Αναφέρει επίσης πως αποκτά ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο θεσμός περιβάλλεται πλέον από το σταθερό και σαφές νομοθετικό πλαίσιο που του αρμόζει.

«Ως Επίτροπος Νομοθεσίας δεσμεύομαι να συνεχίσω να εργάζομαι για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, με πλήρη επίγνωση της θεσμικής ευθύνης που συνεπάγεται ο ρόλος αυτός και με προσήλωση στις αρχές του κράτους δικαίου, προς όφελος της κοινωνίας και της Δημοκρατίας», καταλήγει η Επίτροπος Νομοθεσίας.



Πηγή: ΚΥΠΕ