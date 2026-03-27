Ως κυβέρνηση έχουμε την πεποίθηση ότι η επένδυση στον αθλητισμό, είναι επένδυση στην κοινωνία, είναι επένδυση στη νέα γενιά, δήλωσε την Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, προσθέτοντας πως με σταθερά βήματα, με συνέπεια και με μετρήσιμα αποτελέσματα, υλοποιούμε μια πολιτική που προσθέτει αξία στην εκπαίδευση και στην καθημερινότητα των παιδιών.

Σε χαιρετισμό της στα εγκαίνια του Αθλητικού Γυμναστηρίου του Λυκείου Βεργίνας «Δημήτριος Βικέλας», που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Λάρνακα, η Υπουργός ανέφερε ότι «σήμερα επιβεβαιώνουμε, με πράξεις, την πολιτική μας επιλογή να επενδύσουμε σε ένα σύγχρονο σχολείο που εξελίσσεται, που αναβαθμίζεται και που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής».

Πρόσθεσε ότι «τα τελευταία χρόνια, με σχέδιο και τεκμηριωμένες αποφάσεις, προχωρούμε σε μια συνολική μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης. Μια μεταρρύθμιση που σε συγκεκριμένα έργα, σε νέες δομές και σε ουσιαστικές αλλαγές που φτάνουν σε κάθε σχολείο και σε κάθε παιδί»..«Σε αυτή την πορεία, ο αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα παιδείας και αφορά τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, παιδιά με αξίες, αντοχή, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση», είπε.

Με τα εγκαίνια του αθλητικού Γυμναστηρίου «Δημήτριος Βικέλας» συνέχισε η Δρ Μιχαηλίδου «γίνεται πλέον πραγματικότητα ένα κοινό μας όραμα. Σήμερα, παραδίδουμε, στην εκπαιδευτική και τη μαθητική κοινότητα των αθλητικών σχολείων της Λάρνακας, ένα Γυμναστήριο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες και θα ενισχύει τη δραστηριοποίησή τους με τον τομέα».

Μέσα από την ενίσχυση των υποδομών, σημείωσε «ενδυναμώνουμε τους καθηγητές και τις καθηγήτριες της φυσικής αγωγής με νέα μέσα, αναδεικνύοντας, παράλληλα, το Γυμναστήριο σε χώρο, όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε λειτουργικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις».

«Το Γυμναστήριο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια των προπονητών για την ενδυνάμωση, την πρόληψη τραυματισμών, καθώς και την αποκατάσταση-επαναφορά των αθλητών/αθλητριών μετά από τραυματισμό» είπε.

Το συγκεκριμένο Γυμναστήριο του Αθλητικού Λυκείου Βεργίνας, σημείωσε «συνολικού κόστους 50 χιλιάδων ευρώ, είναι το πρώτο από μία σειρά άλλων, η υλοποίηση των οποίων θα ακολουθήσει στη συνέχεια και στις υπόλοιπες επαρχίες. Τα εν λόγω Γυμναστήρια, συνιστούν μέρος της στοχευμένης πολιτικής που υιοθετούμε για την αναβάθμιση του θεσμού των αθλητικών σχολείων».

Χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο θεσμό «ιδιαίτερα επιτυχημένο» που όπως είπε, «συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας, στηρίζοντας, διαχρονικά, εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες που διακρίνονται από έμφυτο ταλέντο στον αθλητισμό. Είναι στο πλαίσιο αυτό, που θέσαμε στην ύψιστη βαθμίδα των προτεραιοτήτων μας τον στόχο να ενισχύσουμε και να αυξήσουμε τα αθλητικά μας σχολεία, δίνοντας ώθηση στη λειτουργία τους».

Αφού ανέφερε ότι «θέλουμε η επιλογή φοίτησης στα αθλητικά σχολεία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της εκπαιδευτικής και της μαθητικής κοινότητας» η Υπουργός Παιδείας είπε πως «στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τους σχεδιασμούς που υιοθετεί το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, επιδιώκεται η ενίσχυση της προπονητικής και αγωνιστικής δραστηριότητας, καθώς επίσης η στενή και διαρκής σύνδεση του σχολικού με τον εξωσχολικό αθλητισμό».

Επιδιώκεται ακόμα, σημείωσε «η συνεχής αναβάθμιση και η δημιουργία νέων υποδομών καθώς και η διασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, προκειμένου να παρέχεται ολοκληρωμένη αθλητική προετοιμασία η οποία θα ενισχύει τη βελτίωση της απόδοσης και των επιδόσεων».

«Την ίδια στιγμή, είναι πεποίθησή μας ότι τα αθλητικά σχολεία πρέπει να συνδυάζουν τις προοπτικές επίτευξης ακαδημαϊκών και αθλητικών φιλοδοξιών των μαθητών και των μαθητριών, λαμβάνοντας υπόψη τα μελλοντικά τους σχέδια», ανέφερε.

Ως εκ τούτου, συνέχισε η Δρ. Μιχαηλίδου «επιδιώκουμε την ευνοϊκότερη σύνδεση του αθλητισμού με την εκπαίδευση, ενισχύουμε τη δημιουργικότητα, ενθαρρύνουμε την καινοτομία και επιβραβεύουμε την αριστεία στον αθλητισμό. Γνωρίζουμε ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι μία δύσκολη, απαιτητική, προσωπική, παραδειγματική προσπάθεια που προϋποθέτει ψυχική αντοχή και υπέρβαση δυνάμεων».

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως «θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε συνοδοιπόροι στο πλευρό» των μαθητών, προσθέτοντας ότι «σήμερα, κάνουμε πράξη τις προγραμματικές μας δηλώσεις για τη λειτουργία εκπαιδευτηρίων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Για εκπαιδευτήρια που έχουν αναβαθμισμένες και πλήρως εξοπλισμένες υποδομές και εγκαταστάσεις, τις οποίες αξίζουν και δικαιούνται τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί κάθε επαρχίας».

Αναφερόμενη στα δημόσια σχολεία η Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε πως «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε, στο σύνολό τους, τους στοχευμένους σχεδιασμούς που προγραμματίσαμε, όσον αφορά την ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση τους».

Στόχος μας, είπε η Υπουργός Παιδείας είναι «το σχολείο να συνδέει την απόκτηση της γνώσης με τις απαιτήσεις της εποχής μας, να ωθεί τα παιδιά να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ξεχωριστά ταλέντα τους, παρέχοντας τους, παράλληλα, τα απαραίτητα εχέγγυα για να τα εξελίξουν».

Ως κυβέρνηση, ανέφερε «έχουμε την πεποίθηση ότι η επένδυση στον αθλητισμό είναι επένδυση στην κοινωνία, είναι επένδυση στη νέα γενιά».

«Με σταθερά βήματα, με συνέπεια και με μετρήσιμα αποτελέσματα, υλοποιούμε μια πολιτική που προσθέτει αξία στην εκπαίδευση και στην καθημερινότητα των παιδιών μας» είπε και κατέληξε πως «για εμάς, η Παιδεία δεν είναι διαχείριση της πραγματικότητας, είναι η δύναμη που τη διαμορφώνει».



Πηγή: ΚΥΠΕ