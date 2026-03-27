Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε ομόφωνα την Πέμπτη το ενοποιημένο κείμενο προτάσεων νόμου που ρυθμίζουν τα ωφελήματα τα οποία παραχωρούνται σε πρώην και τέως Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής.

Οι προτάσεις κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο των Οικολόγων Σταύρο Παπαδούρη, την ανεξάρτητη βουλευτή Αλεξάνδρα Ατταλίδου και την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως να διαμορφώνει τελικά κοινά αποδεκτό ενοποιημένο κείμενο.

Κατατέθηκαν επίσης γραπτές και προφορικές τροπολογίες από το ΑΚΕΛ και τις Βουλευτές Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Αλεξάνδρα Ατταλίδου καθώς και μια κοινή από τις δύο.

Η τροπολογία του ΑΚΕΛ ψηφίστηκε και καταψηφίστηκαν οι τροπολογίες της κ. Χαραλαμπίδου και της κ. Ατταλίδου καθώς και η κοινή.

Με βάση τις τελικές ρυθμίσεις το υπηρεσιακό όχημα θα παραχωρείται σε πρώην αξιωματούχους για περίοδο πέντε ετών από την αποχώρησή τους.

Επίσης οι υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης θα παρέχονται διά βίου, υπό τον όρο ότι σχετίζονται αποκλειστικά με καθήκοντα που απορρέουν από το αξίωμα που κατείχαν.

Ακόμα καταργείται η δυνατότητα επιλογής δημόσιου υπαλλήλου για παροχή γραμματειακής στήριξης.

Το σχετικό επίδομα για τις γραμματειακές υπηρεσίες θα συνεχίσει να καταβάλλεται από τη Δημοκρατία απευθείας στον δικαιούχο, όπως ισχύει σήμερα.

Οι νέες πρόνοιες θα εφαρμόζονται μόνο σε πρόσωπα που θα εκλεγούν για πρώτη φορά στα αξιώματα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Προέδρου της Βουλής μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Η ΠτΒ επειδή έχει σύγκρουση συμφέροντος το δήλωσε και απείχε της ψηφοφορίας.





Τοποθετήσεις Βουλευτών

Η Βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι η εθελοντική αποποίηση είναι επουσιώδης και ότι η τροπολογία της αφορά και τους εν ενεργεία Προέδρους, δηλαδή την ΠτΒ και τον ΠτΔ. Εξήγησε ότι επειδή η ΠτΒ αποποιήθηκε προνόμια με δημόσιες δηλώσεις της, τότε παραμένει ο ΠτΔ και αν θέλει, μπορεί να αναπέμψει το νόμο.

Ανέφερε ότι είναι σίγουρη ότι η ΠτΒ θα στείλει επιστολή στο Λογιστήριο για να ενημερώνει και ότι η πρόκληση τώρα είναι ενώπιον του ΠτΔ.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου αναφέρθηκε στη δική της τροπολογία για περιορισμό του ωφελήματος της απασχόλησης γραμματέα στα πέντε έτη. Τα αξιώματα δεν πρέπει να συνδέονται με προνόμια, ανέφερε, εξηγώντας ότι το θέμα αγγίζει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, την αναλογικότητα και τη σχέση πολιτικών με τους πολίτες.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι το ενοποιημένο κείμενο εξυπηρετεί με νούσιμο τρόπο το σκοπό. Για τις τροπολογίες ανέφερε ότι το Κίνημα στηρίζει την τροπολογία της κ. Ατταλίδου, εξηγώντας ότι οι άλλες ενδεχομένως να έχουν ζήτημα αντισυνταγματικότητας και θα είναι κρίμα να πάει χαμένη η όλη προσπάθεια. Ανέφερε ότι στόχος του είναι ως νομοθέτης, να ψηφίσει ένα κείμενο που θα σταθεί ύστερα από τόση δουλειά.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι το ενοποιημένο κείμενο εξυπηρετεί και τους δύο σκοπούς για απόλαυση προνομίων και διασφαλίζει ότι άλλες υπηρεσίες, που δεν είναι αχρείαστες, θα συνεχίσουν να παρέχονται όπως για παράδειγμα οι γραμματειακές υπηρεσίες.

Εξήγησε ότι οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας είναι και μέλη του Εθνικού και άρα οι γραμματειακές υπηρεσίες είναι απαραίτητες. Το ΑΚΕΛ είπε, καταψηφίζει τις άλλες τροπολογίες ενώ για την τροπολογία του κόμματος εξήγησε ότι υπάρχει η εθελούσια αποποίηση και αυτό αποτελεί πολιτική πράξη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου είπε ότι με ένα νούσιμο και ισορροπημένο τρόπο εξορθολογίζεται το πλαίσιο των προνομίων και ωφελημάτων.

Πρόσθεσε ότι το υπηρεσιακό όχημα πλέον παραχωρείται για περίοδο πέντε ετών ενώ εξορθολογισμός υπάρχει και στο θέμα της γραμματειακής υποστήριξης και της φρουράς. Ανέφερε ότι το κόμμα του καταψηφίζει την τροπολογία της κ. Ατταλίδου και αυτή του ΑΚΕΛ γιατί η εθελοντική αποποίηση δεν έχει νόημα να γίνεται με νόμο.

Για την κοινή τροπολογία Ατταλίδου-Χαραλαμπίδου κάλεσε να μην πνίξουμε την προσπάθεια σε ''μια λογική πάθους'' γιατί αν κριθεί αντισυνταγματική, τότε όλη μας η δουλειά πάει χαμένη.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πάνω από όλα τίθεται η διαφύλαξη του κύρους των θεσμών και ότι αυτό διαφυλάσσεται όταν λειτουργεί κάτω από το περί δικαίου αίσθημα. Είπε ότι το ΔΗΚΟ υπερψηφίζει το ενοποιημένο κείμενο και την προφορική τροπολογία του ΑΚΕΛ και τάσσεται κατά των τροπολογιών των κ. Ατταλίδου και Χαραλαμπίδου.

Επίσης κάλεσε να μην προσωποποιούνται ζητήματα και να τερματιστεί η δημαγωγία γιατί αν διαλύσουμε τους θεσμούς του κράτους μας, θα υπάρχει αντίτιμο.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαίδης ανέφερε ότι το κόμμα του κατανοεί πως η προφορική του τροπολογία δεν δημιουργεί δεσμευτικότητα, αλλά ακολούθησε το παράδειγμα που εφαρμόστηκε με τις πολλαπλές συντάξεις. Ανέφερε ότι η νομοθεσία εκσυγχρονίζει και βελτιώνει το σύστημα, διατηρώντας το μέτρο.

Η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου στη δική της τοποθέτηση ανέφερε ότι όταν ψηφίζουμε μια νομοθεσία το κάνουμε γιατί πιστεύουμε σε αυτή και όχι γιατί αφορά το άλφα ή βήτα πρόσωπο. Ανέφερε ότι η ίδια αποποιήθηκε προνομίων και αυτά που λέει τα εννοεί χωρίς να αλλάζει την άποψή της και παραμένοντας συνεπής.

Ανέφερε ότι σήμερα προχωράμε σε ένα μελετημένο εξορθολογισμό και σε στήριξη και προστασία των θεσμών και κάνουμε βήμα προς τη διαφάνεια και τη θέσπιση σαφών κανόνων. Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι χρειάζεται για όσα μας αφορούν, να βγαίνουμε πρώτοι και να τα ακολουθούμε.



Πηγή: ΚΥΠΕ