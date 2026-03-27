Τη θέση ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση είναι περιορισμένα και χρειάζονται ενίσχυση, διατυπώνει το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, λέγοντας ότι τα μέτρα είναι τα «ελάχιστα επιβαλλόμενα» και ότι «τόσο η διάρκεια τους όσο και το εύρος τους επιβαλλόταν να είναι μεγαλύτερα».

Σε ανακοίνωση μετά τη συνεδρία του στις 26 Μαρτίου, το Γενικό Συμβούλιο εκφράζει παράλληλα ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να συνεχίζουν να πληρώνουν το κόστος των πολέμων και των κρίσεων οι εργαζόμενοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι ευάλωτες ομάδες», τονίζοντας την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η ΠΕΟ εισηγείται, μεταξύ άλλων, ριζική βελτίωση της επιδοματικής πολιτικής για οικογένειες με παιδιά, αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και αναθεώρηση των κριτηρίων για το πασχαλινό επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων, ενώ επαναφέρει την πρόταση για αυτόματη ένταξη των δικαιούχων στην ειδική διατίμηση για χαμηλό ρεύμα. Παράλληλα, ζητά εντατικοποίηση των ελέγχων για αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και αξιοποίηση του πλαφόν στις τιμές όπου χρειάζεται.

Σημειώνει ακόμα ότι η στήριξη της εργασίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία μέσω της επιδότησης των μισθών κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Η επιδότηση, προστίθεται, πρέπει να δίνεται με στόχο την επαναλειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων με κριτήριο ότι δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος και θα επιστρέψουν όλοι στις εργασίες τους.

Η ΠΕΟ σημειώνει την ανάγκη για «εντατικοποίηση του αγώνα» με στόχο την υπεράσπιση, εφαρμογή και επέκταση της κάλυψης με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε περισσότερους εργαζόμενους, καλώντας την Κυβέρνηση να καταθέσει άμεσα το νομοσχέδιο για τους Επαρκείς και Αξιοπρεπείς Μισθούς, με πρόνοια που να καθιστά υποχρεωτικά τα μίνιμουμ πρόσληψης των ΣΣΕ στους τομείς που καλύπτουν.

Παράλληλα, θέτει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών και αυξήσεων κατά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων που να ανταποκρίνονται στο κόστος ζωής και να μειώνουν το μισθολογικό χάσμα, την ουσιαστική αναβάθμιση του κατώτατου μισθού με έμφαση στην ωριαία απόδοση, καθώς και την προώθηση ολοκληρωμένης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που να διασφαλίζει επαρκές εισόδημα για όλους τους συνταξιούχους, να προβλέπει διεύρυνση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας σε όλους τους εργαζόμενους, δίκαιη και συνολική επίλυση της μείωσης του 12% για νυν και μελλοντικούς συνταξιούχους και ρύθμιση του χρέους του κράτους προς το ΤΚΑ.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός της ΠΕΟ για το 2025 κρίνεται θετικός, καθώς «όλες οι Συντεχνίες είχαν καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο», με την ένταξη 7.258 νέων μελών και την οργάνωση 186 νέων επιχειρήσεων, γεγονός που όπως αναφέρεται, «επιβεβαιώνει ότι ολοένα και περισσότερο οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται την ΠΕΟ».

Αναφορά γίνεται και στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, με την ΠΕΟ να τονίζει ότι «είναι ξεκάθαρο ότι το κόμμα που προασπίζεται σταθερά και δυναμικά τα συμφέροντα των εργαζομένων είναι το ΑΚΕΛ».

«Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα να εξελίσσεται σε κρίσιμα ζητήματα όπως η φορολόγηση των υπερκερδών, η φορολογική μεταρρύθμιση», σημειώνει.

Προσθέτει ότι ψήφος στο ΑΚΕΛ - Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία είναι ψήφος στήριξης των εργαζομένων.



Πηγή: ΚΥΠΕ