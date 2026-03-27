Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της πώλησης ακινήτων σε υπηκόους τρίτων χωρών αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια και να εγκριθεί πριν από το κλείσιμο της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αναγκαία παρέμβαση με κοινωνικές αλλά και εθνικές διαστάσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, ανέφερε ότι η μαζική πώληση γης σε υπηκόους τρίτων χωρών επηρεάζει άμεσα την κοινωνία, καθώς, όπως είπε, συμβάλλει στην αύξηση των τιμών και περιορίζει τις επιλογές του ντόπιου πληθυσμού, ενώ παράλληλα εγείρει ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Επικαλέστηκε, μάλιστα, στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και του Κτηματολογίου, τα οποία, όπως σημείωσε, καταδεικνύουν ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μαζική μεταβίβαση γης σε ξένους, συχνά μέσω «παραθύρων» της υφιστάμενης νομοθεσίας. Όπως εξήγησε, οι προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ προβλέπουν αυστηρότερους περιορισμούς, διαδικασίες διαφάνειας και ελέγχου, αλλά και πλήρη απαγόρευση πώλησης σε ευαίσθητες περιοχές, όπως γύρω από αεροδρόμια, στρατόπεδα και κοντά στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για ανακούφιση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, τα χαρακτήρισε αναγκαία και επιβεβλημένα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ήρθαν με καθυστέρηση. Όπως είπε, αρκετά από αυτά περιλαμβάνονταν ήδη στις εισηγήσεις του ΑΚΕΛ, με ιδιαίτερη αναφορά στις λεγόμενες πράσινες φορολογίες, για τις οποίες επανέλαβε τη θέση ότι θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί μέχρι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές και εναλλακτικές επιλογές για τους πολίτες. Υποστήριξε ότι σήμερα οι πολίτες καλούνται να επωμιστούν κόστος για υπηρεσίες και υποδομές που το κράτος δεν έχει εξασφαλίσει, ενώ έκανε λόγο και για σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση αποβλήτων.

Ο κ. Στεφάνου άσκησε παράλληλα κριτική και στην ευρωπαϊκή ηγεσία για τους χειρισμούς της στον τομέα της ενέργειας, λέγοντας ότι η Ευρώπη πληρώνει ακριβά στρατηγικά λάθη, με αποτέλεσμα οι πολίτες να επιβαρύνονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε τις οικονομικές πιέσεις και με τις επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, σημειώνοντας ότι η Κύπρος όφειλε να είχε προετοιμαστεί νωρίτερα για τις συνέπειες.

«Ακόμα και τώρα που γίνεται ένας ηλίθιος πόλεμος στον Περσικό Κόρπο που τον πυροδότησαν ένας παρανοϊκός ακροδεξιός πρόεδρος της Αμερικής μαζί με έναν εγκληματίαν πολέμου τον Νετανιάχου και βλέπουμε την Κάλλας χθες ας πούμε είναι υπουργός εξωτερικό της ΕΕ να τα βάζει με τους Ρώσους και πάλι. Οι Ευρωπαίοι έχουν πάθει εμονές με τους Ρώσους δεν συμπεριφέρονται ισορροπημένα, κατ' επιλογή αναφέρονται στο διεθνές δίκαιο και έχουν βάλει την Ευρώπη σε ρόλον ουραγού», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τουρισμό, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας. Υποστήριξε ότι η Κύπρος υπέστη σοβαρό πλήγμα κυρίως τον Μάρτιο, ενώ εξέφρασε ανησυχία και για την πορεία του Απριλίου. Κατά τον ίδιο, η εικόνα που προβλήθηκε προς τα έξω, με αναφορές σε στρατιωτικά μέσα και εξελίξεις γύρω από τις Βρετανικές Βάσεις, ενίσχυσε την εντύπωση στο εξωτερικό ότι η Κύπρος βρίσκεται εντός του πολεμικού πεδίου, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την τουριστική εικόνα του νησιού. Τόνισε δε την ανάγκη στήριξης τόσο των ξενοδοχειακών μονάδων όσο και των εργαζομένων, αλλά και την ανάγκη διατήρησης της αεροπορικής συνδεσιμότητας.

Σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ εκτίμησε ότι το κλίμα παραμένει ακόμη ρευστό, καθώς σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος είτε δεν έχει αποφασίσει είτε δεν έχει σταθεροποιήσει την ψήφο του. Ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αλλαγές στον κομματικό χάρτη, λόγω της παρουσίας νέων κομμάτων που εμφανίζουν δημοσκοπική δυναμική, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία ότι το ΑΚΕΛ μπορεί να εμφανιστεί ισχυρότερο σε σχέση με το 2021. Όπως είπε, ο βασικός στόχος του κόμματος παραμένει η ανάδειξη της κοινωνικής του ατζέντας και η διεκδίκηση δικαιότερης κατανομής του πλούτου, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημείωσε, η οικονομία αναπτύσσεται αλλά οι ανισότητες και ο κίνδυνος φτώχειας παραμένουν.

Για το θέμα των Βρετανικών Βάσεων, επανέλαβε τη διαχρονική θέση του ΑΚΕΛ υπέρ της κατάργησής τους, χαρακτηρίζοντάς τες αποικιοκρατικό κατάλοιπο. Τόνισε, ωστόσο, ότι ένα τόσο σύνθετο ζήτημα απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό, οδικό χάρτη και πολιτική προετοιμασία, εκφράζοντας αμφιβολίες κατά πόσο η κυβέρνηση διαθέτει τέτοιο πλάνο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς και στις δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι σε τέτοια ζητήματα απαιτείται προσοχή και σαφήνεια, ιδιαίτερα σε σχέση με το Κυπριακό και τα μηνύματα που εκπέμπονται προς τη διεθνή κοινότητα και την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Τέλος, σχολιάζοντας τα νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού, έκανε λόγο για «υγειονομική βόμβα» στα θεμέλια της κυπριακής κτηνοτροφίας και του πρωτογενούς τομέα. Περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση που επικρατεί στις πληγείσες περιοχές, σημειώνοντας ότι πολλοί κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς βλέπουν να καταστρέφεται το βιος τους. Υπογράμμισε ότι, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποδέχεται εξαιρέσεις από τα σχετικά πρωτόκολλα, αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως, με την κυβέρνηση, όπως είπε, να οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να περιοριστεί γεωγραφικά η εξάπλωση της ασθένειας.





