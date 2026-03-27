Πρέπει να διασωθεί ο τουρισμός, η ανάπτυξη και η οικονομία μας δήλωσε την Παρασκευή η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από «νούσιμες και υπεύθυνες πολιτικές, όπως αυτές που χαράσσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Σίγουρα όχι μέσα από λαϊκίστικες, ανέξοδες προσεγγίσεις».

Σε δηλώσεις της στο πλαίσιο περιοδείας της στην επαρχία Αμμοχώστου, η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου ανέφερε πως η περιοδεία γίνεται «ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι είναι μια περιοχή που βάλλεται ειδικότερα από τις οικονομικές και άλλες επιπτώσεις, ειδικότερα μετά την κρίση του πολέμου στο Ιράν, αλλά και από όλα όσα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε».

Συγκεκριμένα είπε «ως Δημοκρατικός Συναγερμός, τις προηγούμενες ημέρες — ειδικά για τον τουρισμό — έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση που πρέπει να στηριχθεί. Είδαμε και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος παρ΄όλα αυτά δεν αρκεί με συγκεκριμένα μόνο μέτρα, είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να είναι διαρκής».

Θέλουμε είπε «να συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με τους άμεσα επηρεαζόμενους και ακριβώς να δούμε πώς βγαίνουμε μπροστά για όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν».

Η κ. Δημητρίου τόνισε πως «πρέπει να διασωθεί και ο τουρισμός και η ανάπτυξη και η οικονομία μας — και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από νούσιμες και υπεύθυνες πολιτικές, όπως αυτές που χαράσσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Σίγουρα όχι μέσα από λαϊκίστικες, ανέξοδες προσεγγίσεις, που και πάλι θα πλήξουν είτε την οικονομία είτε αυτούς τους ανθρώπους και τις ομάδες που το έχουν ανάγκη».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε πως «η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου είναι μια περιοχή η οποία, ειδικότερα για τον τουρισμό, έχει μια μεγάλη δυναμική ανάπτυξης και δραστηριοποίησης, οπότε φυσικά και επηρεάζεται. Δεν σημαίνει ότι η κρίση περιορίζεται μόνο εδώ, στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου — είναι σε παγκύπρια εμβέλεια, που βλέπουμε τα μέτρα».

Σημείωσε πως «παρ’ όλα αυτά, εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ως Δημοκρατικός Συναγερμός ότι θα είμαστε παντού κοντά σε αυτούς που μας καλούν, αλλά και εμείς τους καλούμε, για να δούμε πραγματικά — να έχουμε την αντικειμενική και σωστή εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει — και μαζί τους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα».

Η κ. Δημητρίου ανέφερε πως «ο κόσμος μας θέλει δίπλα του, με ρεαλιστικές προσεγγίσεις και με ειλικρίνεια για αυτά τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Οπόταν το κάναμε από την πρώτη στιγμή με όλους τους φορείς — ειδικότερα για τον τουρισμό — το συνεχίζουμε και σήμερα και θα το συνεχίσουμε, ακριβώς για να δούμε πώς στηρίζουμε πραγματικά αυτούς τους συμπολίτες».



Διαβάστε επίσης: ΓΓ ΑΚΕΛ: «Παρανοϊκός ακροδεξιός ο Τραμπ-Οι Ευρωπαίοι έπαθαν εμμονές με Ρωσία»





Πηγή: ΚΥΠΕ