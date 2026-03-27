Η Ολομέλεια της Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του νόμου που ρυθμίζει την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, ενισχύοντας το πλαίσιο ελέγχου για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τον Βουλευτή Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις και τροποποιήθηκε κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

Με βάση το τελικό κείμενο που ψηφίστηκε στον ορισμό του «κρατικού αξιωματούχου» περιλαμβάνονται πλέον και οι Υφυπουργοί. Ακόμα η υποχρέωση εξασφάλισης άδειας πριν από την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα εξακολουθεί να ισχύει για περίοδο δύο ετών μετά την αποχώρηση από το αξίωμα.

Με βάση την πρόταση, οι πρώην αξιωματούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ανά εξάμηνο υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια ανεξάρτητη επιτροπή ότι συμμορφώνονται με τους όρους της άδειας, ενώ η επιτροπή οφείλει να κοινοποιεί τις αποφάσεις της τόσο στον αιτητή όσο και στον υποψήφιο εργοδότη.

Ακόμα εισάγεται υποχρέωση ενημέρωσης της επιτροπής για κάθε ουσιώδη μεταβολή στις συνθήκες εργοδότησης, με δυνατότητα επανεξέτασης και τροποποίησης των όρων που έχουν τεθεί.

Θεσπίζονται επίσης ποινικά αδικήματα για την υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή για τη μη γνωστοποίηση αλλαγών που επηρεάζουν πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

O εισηγητής Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι στον απόηχο του περιβόητου videogate που πολλοί θα ήθελαν να ξεχάσουν και μέσα από τη συζήτηση στην επιτροπή θεσμών διαφάνηκε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία έχει σοβαρά κενά.

Ανέφερε ότι η πρόταση έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά και διορθώνει διάφορες στρεβλώσεις.

Ο κ. Πασιουρτίδης είπε ότι η πρόθεση της εκτελεστικής εξουσίας να ενοποιήσει την ανεξάρτητη επιτροπή με την επιτροπή για το ασυμβίβαστο ενδεχομένως να επιλύσει ζητήματα αλλά το βασικότερο είναι ότι παραμένει κενό λόγω στελέχωσης της επιτροπής που πρέπει να έχει τα εργαλεία για τήρηση της νομοθεσίας.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς ανέφερε ότι η πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά "όπως πάμε σε λίγα χρόνια θα θέλουμε και ένα αστυνομικό πίσω από κάθε πολιτικό".



Πηγή: ΚΥΠΕ