Η ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί «ακόμη μια σημαντική μεταρρύθμιση και ένα καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι πολίτες» λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε γραπτή του δήλωση, την Παρασκευή για την ίδρυση του Κέντρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάνει λόγο για «μεταρρύθμιση στρατηγικής σημασίας», αναφέρεται στην σχετική προεκλογική του δέσμευση και λέει ότι «η ασφάλεια στην Υγεία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας και το αποδεικνύουμε στην πράξη».

Η Κυβέρνηση, συνεχίζει, υλοποιεί με συνέπεια τη βούλησή της για ένα σύστημα Υγείας που θέτει στο επίκεντρο τον ασθενή, ενισχύοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία της φροντίδας και προσφέροντας ασφάλεια στην Υγεία.

«Με τη δημιουργία του Κέντρου, που ήταν προεκλογική μου υπόσχεση και μια από τις εμβληματικές δράσεις που εξήγγειλα στον κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2025, η Πολιτεία θεσπίζει για πρώτη φορά έναν ανεξάρτητο μηχανισμό που διασφαλίζει ότι η φροντίδα υγείας παρέχεται με ενιαία, σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένα πρότυπα» σημειώνει ο Πρόεδρος.

Λέει ακόμη πως στην πράξη, το Κέντρο θα καθορίζει πώς πρέπει να παρέχεται η σωστή ιατρική φροντίδα, θα ελέγχει την εφαρμογή της και θα αξιολογεί τις υπηρεσίες υγείας, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν παντού την ίδια ποιοτική και ασφαλή φροντίδα. Παράλληλα, σημεώνει, θα θέτει κριτήρια ποιότητας, θα στηρίζει και θα εκπαιδεύει τους επαγγελματίες υγείας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση στρατηγικής σημασίας, που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και αναβαθμίζει ουσιαστικά το σύστημα Υγείας της χώρας, καταλήγει ο Πρόεδρος.





Πηγή: ΚΥΠΕ



