Σοβαρές αδυναμίες στην ενημέρωση και καθοδήγηση των πολιτών για τα καταφύγια Πολιτικής Άμυνας καταγράφει το υπόμνημα του Γενικού Ελεγκτή, το οποίο φέρνει στο φως προβλήματα που, υπό συνθήκες κρίσης, θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα την ασφάλεια του πληθυσμού.

Η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2026, επικεντρώθηκε κυρίως στην εμπειρία των πολιτών κατά την αναζήτηση καταφυγίων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία των πληροφοριών και τη δυνατότητα εντοπισμού τους. Για τις ανάγκες του ελέγχου, έγινε δοκιμαστική χρήση της εφαρμογής SafeCY, επιτόπιες επισκέψεις σε 30 καταφύγια στη Λευκωσία, καθώς και επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Άμυνας .

Τα ευρήματα αποτυπώνουν μια εικόνα ασυνέπειας και ελλιπούς συντονισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαφοροποίηση στην πληροφόρηση που λαμβάνει ο πολίτης: σε δοκιμαστική κλήση προς το Κέντρο Επιχειρήσεων, δόθηκε διαφορετική τοποθεσία καταφυγίου από αυτήν που εμφάνιζε η εφαρμογή, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο τα δύο συστήματα βασίζονται στο ίδιο και επικαιροποιημένο μητρώο .

Η ίδια η εφαρμογή SafeCY φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές δυσλειτουργίες. Σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν λανθασμένες διευθύνσεις, παρωχημένες ή άσχετες φωτογραφίες και ελλιπή στοιχεία, όπως η χωρητικότητα ή ο αριθμός πινακίδας των καταφυγίων. Σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, καταφύγιο εμφανιζόταν σε σημείο που, σύμφωνα με επιτόπιο έλεγχο και δορυφορικές εικόνες, αντιστοιχεί σε γεωργική γη χωρίς καμία υποδομή .

Παράλληλα, η απουσία βασικών στοιχείων ταυτοποίησης δυσχεραίνει την επιβεβαίωση από τον πολίτη ότι βρίσκεται στο σωστό σημείο, ενώ η μη αναγραφή ταχυδρομικών κωδίκων στις διευθύνσεις δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα κατά τη χρήση εφαρμογών πλοήγησης. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η ίδια η εφαρμογή δεν προσφέρει λειτουργία καθοδήγησης προς τα καταφύγια, υποχρεώνοντας τους χρήστες να καταφεύγουν σε άλλα εργαλεία.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στο ψηφιακό επίπεδο. Κατά τις επιτόπιες επισκέψεις διαπιστώθηκε ότι σε αρκετά καταφύγια απουσιάζει η απαραίτητη σήμανση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η σήμανση είναι συγκεχυμένη, όπως σε κτίριο της λεωφόρου Γρίβα Διγενή όπου εμφανίζονται τρεις διαφορετικοί αριθμοί καταφυγίων, χωρίς σαφή διάκριση . Επιπλέον, εντοπίστηκαν καταφύγια που δεν εμφανίζονται καθόλου στην εφαρμογή, παρότι διαθέτουν σχετική σήμανση επί τόπου.

Σύγχυση προκαλεί και η κατηγοριοποίηση των καταφυγίων στην εφαρμογή, όπου χρησιμοποιούνται οι όροι «Δημόσιο» και «Κοινό» χωρίς επεξήγηση, αφήνοντας ασαφές αν είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένοι χώροι που καταγράφονται ως καταφύγια φαίνεται να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, χωρίς να διασφαλίζεται ότι θα είναι διαθέσιμοι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι αντιφατικές οδηγίες που δίνονται στους πολίτες. Σε ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, από τη μία καλούνται να μετακινηθούν σε καταφύγια μέσω της εφαρμογής ή του Κέντρου Επιχειρήσεων, ενώ από την άλλη προτρέπονται να παραμείνουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους των κατοικιών τους. Η ασάφεια αυτή, όπως σημειώνεται, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε πραγματικές συνθήκες κινδύνου.

Συνολικά, το υπόμνημα καταλήγει ότι τα προβλήματα αξιοπιστίας των δεδομένων, η έλλειψη σαφούς ενημέρωσης και ο ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον βαθμό ετοιμότητας του κράτους να προστατεύσει τους πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η ανάγκη για άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων και βελτίωση της λειτουργικότητας των εργαλείων ενημέρωσης κρίνεται επιτακτική.

