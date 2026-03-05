Οι αδυναμίες που παρουσιάζονται στο δίκτυο καταφυγίων στην Κύπρο, αλλά και τα προβλήματα που καταγράφηκαν στη δοκιμαστική αποστολή προειδοποιητικών SMS προς τους πολίτες, βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», με τη Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παππά, να απαντά σε ερωτήματα για την ετοιμότητα των υποδομών και των μηχανισμών ενημέρωσης του πληθυσμού.

Η κ. Παππά διευκρίνισε αρχικά ότι τα καταφύγια προορίζονται για σύντομη παραμονή σε περίπτωση ανάγκης και όχι για μακρόχρονη φιλοξενία πολιτών. Όπως ανέφερε, η Πολιτική Άμυνα βρίσκεται σε διαδικασία καταγραφής και αξιοποίησης επιπλέον χώρων, ιδιαίτερα σε κοινότητες όπου οι διαθέσιμες υποδομές είναι περιορισμένες. Στο πλαίσιο αυτό, κοινοτάρχες καλούνται να υποδείξουν χώρους με υπόγεια που μπορούν να αξιοποιηθούν ως καταφύγια.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές οι κατασκευές δεν διευκολύνουν τον εντοπισμό κατάλληλων χώρων. Ωστόσο, όπως είπε, καταβάλλεται προσπάθεια σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την εξεύρεση πρόσθετων επιλογών. Ενδεικτικά ανέφερε ότι η κοινότητα Ακκίου έχει ήδη υποδείξει τρεις χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

Παράλληλα τόνισε ότι τα καταφύγια δεν αποτελούν τη μοναδική λύση προστασίας του πληθυσμού. Η Πολιτική Άμυνα έχει εκδώσει οδηγίες και εναλλακτικές επιλογές για τους πολίτες σε περίπτωση κρίσης, ώστε όσοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα υφιστάμενα καταφύγια να μπορούν να αξιοποιήσουν άλλες μορφές προστασίας.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση ορισμένων καταφυγίων και το γεγονός ότι κάποια παραμένουν κλειδωμένα, η κ. Παππά εξήγησε ότι αρκετοί από αυτούς τους χώρους βρίσκονται σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να τους χρησιμοποιούν όπως επιθυμούν, ωστόσο σε περίπτωση συναγερμού είναι υποχρεωμένοι να τους ανοίξουν για το κοινό. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία επιτόπιων επισκέψεων στα καταφύγια ώστε να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες για τις υποχρεώσεις τους και να διασφαλιστεί ότι οι χώροι βρίσκονται σε κατάλληλη κατάσταση.

Αναφορά έγινε και στην εφαρμογή «SaveCY», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να εντοπίζουν τα πλησιέστερα καταφύγια. Η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας αναγνώρισε ότι έχουν εντοπιστεί ορισμένες τεχνικές αδυναμίες στο σύστημα, όπως λανθασμένες τοποθεσίες καταφυγίων, σημειώνοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια σε συνεργασία με τον οργανισμό που ανέπτυξε την πλατφόρμα για την επίλυσή τους. Όπως εξήγησε, οι επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο αποσκοπούν και στην επιβεβαίωση των στοιχείων κάθε καταφυγίου ώστε να ενημερωθεί σωστά η πλατφόρμα.

Η κ. Παππά υπογράμμισε ότι η εξεύρεση νέων καταφυγίων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα τελευταία χρόνια οι νέες οικοδομές σπάνια διαθέτουν υπόγεια λόγω αυξημένου κόστους. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να εισαχθούν νέοι τρόποι δημιουργίας χώρων προστασίας και να δοθούν κίνητρα στους πολίτες για τη δημιουργία τέτοιων υποδομών.

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της δοκιμαστικής αποστολής προειδοποιητικών SMS προς τους πολίτες, καθώς αρκετοί ανέφεραν ότι δεν έλαβαν το μήνυμα ή το έλαβαν με καθυστέρηση. Η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη αποστολή δεν αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία από τον Ιούνιο. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για ένα προσωρινό μέτρο που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Καινοτομίας και των παρόχων τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να υπάρχει ένας γρήγορος τρόπος ενημέρωσης των πολιτών μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο σύστημα.

Παραδέχθηκε πάντως ότι εντοπίστηκαν προβλήματα στη διαδικασία, κυρίως στον χρόνο αποστολής και στη γλωσσική έκδοση των μηνυμάτων. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Καινοτομίας με τους παρόχους ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δοκιμής και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις. Μετά την επίλυση των προβλημάτων αναμένεται να σταλεί νέο δοκιμαστικό μήνυμα, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι πολίτες λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις έγκαιρα και με κατανοητό τρόπο.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο ζήτημα της εκπαίδευσης των εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας. Η κ. Παππά ανέφερε ότι οι εθελοντές εκπαιδεύονται συστηματικά, δύο φορές την εβδομάδα, σε διάφορα αντικείμενα, όπως η παροχή πρώτων βοηθειών, η φροντίδα του πληθυσμού, οι επικοινωνίες και η υποστήριξη στις γειτονιές μέσω του θεσμού του συνοικιακού φύλακα. Σύμφωνα με την ίδια, η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε κλιμάκια και περιλαμβάνει και διαδικασίες πιστοποίησης.

Σε ό,τι αφορά τους υπόχρεους εθελοντές, εξήγησε ότι πρόκειται για άνδρες που έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία και γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Οι πολίτες αυτοί καλούνται σε συγκεκριμένες ηλικίες και μέσα σε περίοδο δύο ετών λαμβάνουν την εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο στο οποίο επιλέγουν να υπηρετήσουν. Στόχος, όπως σημείωσε, είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, ώστε οι πολίτες να μπορούν να βοηθήσουν τόσο τις οικογένειές τους όσο και την κοινότητά τους σε περίπτωση κρίσης.

Τέλος, τέθηκε και το ερώτημα κατά πόσο επιτρέπεται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων στα καταφύγια. Η κ. Παππά ανέφερε ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση, καθώς τα υφιστάμενα καταφύγια δεν είναι σχεδιασμένα για τη φιλοξενία ζώων. Όπως είπε, η Πολιτική Άμυνα εξετάζει τη δημιουργία ειδικών χώρων ώστε στο μέλλον να μπορούν να φιλοξενούνται και κατοικίδια μαζί με τους ιδιοκτήτες τους.

Οι αδυναμίες που παρουσιάζονται στο δίκτυο καταφυγίων στην Κύπρο, αλλά και τα προβλήματα που καταγράφηκαν στη δοκιμαστική αποστολή προειδοποιητικών SMS προς τους πολίτες, βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», με τη Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παππά, να απαντά σε ερωτήματα για την ετοιμότητα των υποδομών και των μηχανισμών ενημέρωσης του πληθυσμού.

Η κ. Παππά διευκρίνισε αρχικά ότι τα καταφύγια προορίζονται για σύντομη παραμονή σε περίπτωση ανάγκης και όχι για μακρόχρονη φιλοξενία πολιτών. Όπως ανέφερε, η Πολιτική Άμυνα βρίσκεται σε διαδικασία καταγραφής και αξιοποίησης επιπλέον χώρων, ιδιαίτερα σε κοινότητες όπου οι διαθέσιμες υποδομές είναι περιορισμένες. Στο πλαίσιο αυτό, κοινοτάρχες καλούνται να υποδείξουν χώρους με υπόγεια που μπορούν να αξιοποιηθούν ως καταφύγια.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές οι κατασκευές δεν διευκολύνουν τον εντοπισμό κατάλληλων χώρων. Ωστόσο, όπως είπε, καταβάλλεται προσπάθεια σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την εξεύρεση πρόσθετων επιλογών. Ενδεικτικά ανέφερε ότι η κοινότητα έχει ήδη υποδείξει τρεις χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

Παράλληλα τόνισε ότι τα καταφύγια δεν αποτελούν τη μοναδική λύση προστασίας του πληθυσμού. Η Πολιτική Άμυνα έχει εκδώσει οδηγίες και εναλλακτικές επιλογές για τους πολίτες σε περίπτωση κρίσης, ώστε όσοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα υφιστάμενα καταφύγια να μπορούν να αξιοποιήσουν άλλες μορφές προστασίας.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση ορισμένων καταφυγίων και το γεγονός ότι κάποια παραμένουν κλειδωμένα, η κ. Παππά εξήγησε ότι αρκετοί από αυτούς τους χώρους βρίσκονται σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να τους χρησιμοποιούν όπως επιθυμούν, ωστόσο σε περίπτωση συναγερμού είναι υποχρεωμένοι να τους ανοίξουν για το κοινό. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία επιτόπιων επισκέψεων στα καταφύγια ώστε να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες για τις υποχρεώσεις τους και να διασφαλιστεί ότι οι χώροι βρίσκονται σε κατάλληλη κατάσταση.

Αναφορά έγινε και στην εφαρμογή «SaveCY», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να εντοπίζουν τα πλησιέστερα καταφύγια. Η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας αναγνώρισε ότι έχουν εντοπιστεί ορισμένες τεχνικές αδυναμίες στο σύστημα, όπως λανθασμένες τοποθεσίες καταφυγίων, σημειώνοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια σε συνεργασία με τον οργανισμό που ανέπτυξε την πλατφόρμα για την επίλυσή τους. Όπως εξήγησε, οι επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο αποσκοπούν και στην επιβεβαίωση των στοιχείων κάθε καταφυγίου ώστε να ενημερωθεί σωστά η πλατφόρμα.

Η κ. Παππά υπογράμμισε ότι η εξεύρεση νέων καταφυγίων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα τελευταία χρόνια οι νέες οικοδομές σπάνια διαθέτουν υπόγεια λόγω αυξημένου κόστους. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να εισαχθούν νέοι τρόποι δημιουργίας χώρων προστασίας και να δοθούν κίνητρα στους πολίτες για τη δημιουργία τέτοιων υποδομών.

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της δοκιμαστικής αποστολής προειδοποιητικών SMS προς τους πολίτες, καθώς αρκετοί ανέφεραν ότι δεν έλαβαν το μήνυμα ή το έλαβαν με καθυστέρηση. Η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη αποστολή δεν αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία από τον Ιούνιο. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για ένα προσωρινό μέτρο που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Καινοτομίας και των παρόχων τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να υπάρχει ένας γρήγορος τρόπος ενημέρωσης των πολιτών μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο σύστημα.

Παραδέχθηκε πάντως ότι εντοπίστηκαν προβλήματα στη διαδικασία, κυρίως στον χρόνο αποστολής και στη γλωσσική έκδοση των μηνυμάτων. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Καινοτομίας με τους παρόχους ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δοκιμής και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις. Μετά την επίλυση των προβλημάτων αναμένεται να σταλεί νέο δοκιμαστικό μήνυμα, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι πολίτες λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις έγκαιρα και με κατανοητό τρόπο.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο ζήτημα της εκπαίδευσης των εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας. Η κ. Παππά ανέφερε ότι οι εθελοντές εκπαιδεύονται συστηματικά, δύο φορές την εβδομάδα, σε διάφορα αντικείμενα, όπως η παροχή πρώτων βοηθειών, η φροντίδα του πληθυσμού, οι επικοινωνίες και η υποστήριξη στις γειτονιές μέσω του θεσμού του συνοικιακού φύλακα. Σύμφωνα με την ίδια, η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε κλιμάκια και περιλαμβάνει και διαδικασίες πιστοποίησης.

Σε ό,τι αφορά τους υπόχρεους εθελοντές, εξήγησε ότι πρόκειται για άνδρες που έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία και γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Οι πολίτες αυτοί καλούνται σε συγκεκριμένες ηλικίες και μέσα σε περίοδο δύο ετών λαμβάνουν την εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο στο οποίο επιλέγουν να υπηρετήσουν. Στόχος, όπως σημείωσε, είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, ώστε οι πολίτες να μπορούν να βοηθήσουν τόσο τις οικογένειές τους όσο και την κοινότητά τους σε περίπτωση κρίσης.

Τέλος, τέθηκε και το ερώτημα κατά πόσο επιτρέπεται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων στα καταφύγια. Η κ. Παππά ανέφερε ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση, καθώς τα υφιστάμενα καταφύγια δεν είναι σχεδιασμένα για τη φιλοξενία ζώων. Όπως είπε, η Πολιτική Άμυνα εξετάζει τη δημιουργία ειδικών χώρων ώστε στο μέλλον να μπορούν να φιλοξενούνται και κατοικίδια μαζί με τους ιδιοκτήτες τους.

Διαβάστε επίσης: LIVE/Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις στο Ισραήλ-Σε επιφυλακή και η Κύπρος