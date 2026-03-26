Το ΕΛΑΜ, μέσω ανακοίνωσης, γνωστοποίησε την υποψηφιότητα της κας Πόλας Βασιλείου- Χριστοφίδου, στην Επαρχία Κερύνειας.



Η αυτούσια ανακοίνωση του ΕΛΑΜ:



«Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα της κας Πόλας Βασιλείου- Χριστοφίδου, στην Επαρχία Κερύνειας.

Η υποψηφιότητά της βασίζεται στην πολυετή της προσφορά στην κοινωνία, στη σταθερή στήριξη των ευάλωτων ομάδων και στη διαχρονική της δέσμευση για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Βιογραφικό

Η Πόλα Βασιλείου - Χριστοφίδου και κατάγεται από το Κάρμι Κερύνειας (οικογένεια Κουρμουζή) και τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας (οικογένεια Παναή Σαματά). Με βαθιά αγάπη για την κοινωνική προσφορά και τον άνθρωπο, δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον εθελοντισμό, προσφέροντας αδιάκοπα στην κοινωνία και ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες.

Έχει σπουδάσει Σχεδίαση Μόδας (Fashion Design) και Marketing, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια παρακολουθεί μαθήματα Patient Expert (Patient Expert Alumni 2025), με στόχο την ενεργό συμμετοχή των ασθενών στην έρευνα για νέες θεραπείες και την ενίσχυση της φωνής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, εκπροσωπεί πολυθεματικούς συνδέσμους ασθενών, συμμετέχοντας ως μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια.

Εργάζεται ως Office Administrator στην Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ) και ως Οργανωτική Λειτουργός στο Πρότυπο Κέντρο «Φωλιά» της ΠαΣΣΠ, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση, υποστήριξη και εκπαίδευση ατόμων με σπάνιες παθήσεις, καθώς και των οικογενειών και φροντιστών τους.

Είναι μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και πρώτη Συντονίστρια του Μετώπου Γυναικών του ΕΛΑΜ στην Επαρχία Λευκωσίας, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και πρωτοβουλιών για κοινωνικά ζητήματα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η κοινωνική της δράση είναι πολυδιάστατη, με ενεργό συμμετοχή σε οργανισμούς, θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών και κέντρα χάραξης πολιτικής. Συγκεκριμένα:

• Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντών (ΠΣΣΕ).

• Συμμετέχει στην Παράλληλη Βουλή των Πολιτών ως βασική Βουλεύτρια στις Ετήσιες Συνόδους και ως παρατηρήτρια στη Βουλή των Γερόντων.

• Κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου στον Σύνδεσμο «Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις - Γιώργος Ψαράς - Round Table» και είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Ενηλίκων Ασθενών «Φίλιππος Ακάμας».

• Είναι Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Πνευμονοπαθών και Φίλων.

• Διατελεί Β΄ Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μυασθένειας Gravis Cyprus.

• Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

• Είναι μέλος της EUPATI Cyprus και του Συνδέσμου Ρευματοπαθών Κύπρου.

• Είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας «Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης» του Παγκύπριου Συνδέσμου Πνευμονοπαθών.

Παράλληλα, εκπροσωπεί τους οργανωμένους ασθενείς σε ad hoc επιτροπές διαβούλευσης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, ενώ συμμετέχει και στην Επιτροπή κατά της Διαφθοράς.

Με ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα, συμμετέχει επίσης σε εθελοντικές δράσεις φροντίδας αδέσποτων ζώων, φροντίζοντας μαζί με άλλους εθελοντές περίπου 40 αδέσποτες γάτες σε τρία σημεία της Λευκωσίας.

Η πορεία της χαρακτηρίζεται διαχρονικά από την αφοσίωσή της στον άνθρωπο, την κοινωνική ευθύνη και την πολυεπίπεδη ενεργό συμμετοχή της στα κοινά, με στόχο μια κοινωνία πιο δίκαιη, ανθρώπινη και με ίσες ευκαιρίες για όλους».



Διαβάστε επίσης: Υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας με το ΕΛΑΜ ο Ιάκωβος Πλατού