Το ΕΛΑΜ, μέσω ανακοίνωσης, γνωστοποίησε την υποψηφιότητα του κ. Ιάκωβου Πλατού για την Επαρχία Λευκωσίας, αναφορικά με τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές Μαΐου.



Η αυτούσια ανακοίνωση:



«Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Ιάκωβου Πλατού για την Επαρχία Λευκωσίας.

Στόχος του κ. Πλατού είναι να δώσει φωνή στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, να στηρίξει ουσιαστικά την πρωτογενή παραγωγή και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας δυναμικής προοπτικής που της αξίζει.





Βιογραφικό

Ο Ιάκωβος Πλατού γεννήθηκε το 1985 στο χωριό Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας.

Δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας και πάντοτε δηλώνει παρόν σε όλους τους αγώνες του γεωργοκτηνοτροφικού κόσμου. Υπηρέτησε την θητεία του στο Πεζικό.

Είναι ενεργό στέλεχος της παράταξής μας εδώ και μία δεκαετία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η γεωργοκτηνοτροφία μας δεν του άφησαν άλλη επιλογή από το να ξαναβρεθεί στην πρώτη γραμμή σαν υποψήφιος με το ΕΛΑΜ».



Διαβάστε επίσης: Χρίστου: Οι ΛΟΑΤΚΙ να μας στηρίζουν-Δεν εξετάζουμε τη σεξουαλικότητα μελών μας







