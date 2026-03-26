Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, άνοιξε όλα τα χαρτιά του: από την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος, μέχρι τις πολιτικές εξελίξεις, την οικονομία, τις τράπεζες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Με λόγο άμεσο και συχνά αιχμηρό, επιχείρησε να δώσει το στίγμα μιας «νούσιμης», όπως την αποκαλεί, πολιτικής προσέγγισης.

Η συζήτηση ξεκίνησε με μια προσωπική αναφορά στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας του, με τον ίδιο να σημειώνει: «Μετά από μια δοκιμασία, μια χαρά», για να προσθέσει με δόση αυτοκριτικής: «Μετά από λίγες μέρες ξαναμπαίνεις στη ρουτίνα και αρχίζεις τα ίδια».

Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα της παρουσίας του αφορούσε την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή δεν είναι πρόσφατη: «Όχι, εδώ και πολύ καιρό. Για να είμαι ειλικρινής, από την προηγούμενη θητεία». Μάλιστα αποκάλυψε ότι ούτε τότε επιθυμούσε να είναι υποψήφιος, «όμως οι ανάγκες της παράταξης μου υπαγόρευσαν την αναγκαιότητα να είμαι».

Ξεκαθάρισε πως θεωρεί ότι έκλεισε ένας πολιτικός κύκλος: «Κάποιος πρέπει να ξέρει πότε μπαίνει και πότε φεύγει. Κοινοβουλευτικά νομίζω έκανα τα πάντα. Έκανα χρόνια ως διευθυντής του γραφείου Προέδρου της Βουλής, έκανα 15 χρόνια βουλευτής, διατέλεσα Πρόεδρος της Βουλής. Αυτός ο κύκλος έπρεπε να κλείσει». Την ίδια στιγμή, έστειλε σαφές μήνυμα ανανέωσης: «Να δοθεί ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να ξεδιπλώσουν τις αρετές τους, να φέρουν μια νέα νοοτροπία και να υπηρετήσουν τον τόπο».

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται, έκανε λόγο για «πολυτοξικότητα» στο δημόσιο διάλογο και διαχώρισε τις αντιδράσεις: «Υπάρχουν αυτοί που καλοπροαίρετα λένε ότι η παρουσία μου θα ήταν βοηθητική. Υπάρχουν όμως και οι κακεντρεχείς που το πρωί λένε να φύγουν οι παλιοί και το βράδυ λένε ότι εγκατέλειψε το καράβι γιατί δεν πάει καλά». Στους τελευταίους απάντησε με έντονο ύφος: «Ρίψασπις δεν υπήρξα ποτέ. Έκανα μοναχικές διαδρομές».

Υπερασπίστηκε την πορεία της ΔΗΠΑ, θυμίζοντας ότι το κόμμα ξεκίνησε το 2018 «κόντρα στο ρεύμα», όταν –όπως είπε– πολλοί το χαρακτήριζαν «πυροτέχνημα». «Λέω ραντεβού στην κάλπη και εκεί θα δούμε αν κάποιος έχει ρίζες», ανέφερε, επιμένοντας ότι η παράταξη εκφράζει μια «νούσιμη» πολιτική αντίληψη: «Είναι ωραία τα συνθήματα και τα λαϊκίστικα, αλλά στα δύσκολα όλοι καταφεύγουμε σε μια μαγική λέξη: νούσιμα».

Σε ερώτηση για το αν η απουσία του από τα ψηφοδέλτια θα επηρεάσει το αποτέλεσμα, εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Όχι. Τα ψηφοδέλτια που έχουμε φτιάξει είναι τα καλύτερα που έχουμε κάνει ποτέ». Όπως είπε, περιλαμβάνουν «ανθρώπους νέους, με εμπειρίες, με γνώσεις, με ήθος», ενώ αποκάλυψε ότι έλαβαν θετικά σχόλια ακόμη και από πολιτικούς αντιπάλους.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με το ΔΗΚΟ και τη μη επίτευξη συνεργασίας στον χώρο του κέντρου, τόνισε ότι μια συνεργασία δεν μπορεί να γίνει χωρίς κοινή βάση: «Για να κάνεις μια συνεργασία πρέπει να εδράζεσαι σε σωστούς και δυνατούς πυλώνες. Διαφορετικά, την ώρα της κρίσης θα καταρρεύσει». Έφερε ως παράδειγμα το Κυπριακό, σημειώνοντας: «Έχουμε αποκρυσταλλωμένες θέσεις που δεν ταιριάζουν με αυτές του ΔΗΚΟ. Σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να ταιριάζουν, αλλά στην ουσία δεν ταιριάζουν».

Για τον ρόλο του κέντρου, υπογράμμισε ότι είναι να λειτουργεί ως γέφυρα: «Τα άκρα όταν συγκρούονται, υποφέρει το έδαφος. Το κέντρο προσπαθεί να συνθέσει και να χτίσει γέφυρες».

Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση νέων κομμάτων στον χώρο, απέρριψε την έννοια των «εγκλωβισμένων ψηφοφόρων»: «Εμείς πιστεύουμε σε ελεύθερους ανθρώπους που κρίνουν και επιλέγουν».

Εκτίμησε μάλιστα ότι το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει, προβλέποντας περισσότερα κόμματα στη Βουλή και αποτυχία των δημοσκοπήσεων: «Για ακόμη μια φορά οι δημοσκοπήσεις θα πέσουν έξω. Να θυμάστε την ημέρα που σας το είπα». Έκανε λόγο και για «κρυφή ψήφο», ενώ σχολίασε ειρωνικά τις προβλέψεις που φέρνουν τη ΔΗΠΑ εκτός Βουλής: «Λένε χαμένη ψήφος. Εγώ λέω ραντεβού στην κάλπη».

Δεν δίστασε να παραδεχθεί αδυναμίες του κόμματος: «Είχαμε οργανωτικά και επικοινωνιακά προβλήματα. Όμως τα δουλέψαμε». Τόνισε ότι η ΔΗΠΑ έχει πλέον οργανωθεί καλύτερα και ότι η απάντηση βρίσκεται στη δουλειά: «Η δουλειά ρίχνει βουνά».

Για την κυβέρνηση, κράτησε ισορροπημένη στάση: «Έκανε πράγματα, όμως αρκετά μένουν πίσω. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, λιγότερες κουβέντες και περισσότερα έργα». Ειδική αναφορά έκανε στο θέμα της ενέργειας: «Θα ήθελα να κινούμαστε σε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς. Η τιμή του ρεύματος σκοτώνει τις οικογένειες, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις».

Υπερασπίστηκε επίσης τη στάση του κόμματος απέναντι στη φορολόγηση των τραπεζών, απορρίπτοντας τον λαϊκισμό: «Αν θέλω να είμαι λαϊκιστής, μπορώ να πω πολλά που ακούγονται ωραία. Το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα». Προειδοποίησε για κινδύνους στην οικονομία, αν ληφθούν αποφάσεις χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς αξιολογήσεις: «Αν αρχίσουν υποβαθμίσεις, τι μέλλον θα δώσουμε στα παιδιά;».

Κάνοντας αναδρομή στην κρίση του 2013, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός: «Παίρναμε 10 και ξοδεύαμε 20. Ήρθε μια μέρα και μας είπαν φέρτε τα πίσω». Τόνισε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τα ίδια λάθη: «Η Κύπρος δεν σηκώνει άλλα πειράματα».

Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα των εκποιήσεων, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτο τρόπο» διαχείρισης από εταιρείες και τράπεζες, ενώ σημείωσε ότι η ΔΗΠΑ κατέθεσε προτάσεις για στήριξη των πολιτών.

Κλείνοντας, έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα για το μέλλον της χώρας: «Η Κύπρος δεν αντέχει άλλου είδους διαδικασίες που θα την πισωγυρίσουν και θα την διαλύσουν. Είμαστε πάνω σε μια κλωστή». Και κατέληξε με έμφαση στην ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές: «Θέλω τα παιδιά να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Τουλάχιστον ας μην τους τα διαλύσουμε όλα. Είναι κρίμα».

