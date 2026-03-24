Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, ανακοίνωσε την απόφασή του να μην κατέλθει υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Με αυτό τον τρόπο, όπως είπε, επιλεγει να δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά και να προσφέρουν στον τόπο.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη, ανέφερε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μια συνειδητή κίνηση ανανέωσης.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η προσφορά στη ΔΗΠΑ και στα κοινά μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους και δεν περιορίζεται απαραίτητα στην προσωπική υποψηφιότητα.

Υπογράμμισε ότι θα ο ίδιος θα βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή και στις δημόσιες συζητήσεις και στην προεκλογική και σε όλα όσα χρειάζονται για να μπορέσει η Δημοκρατική Παράταξη να επαναλάβει τον άθλο που έκανε πριν από πέντε χρόνια.