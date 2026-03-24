O Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, ανακοίνωσε σήμερα το ψηφοδέλτιο της Παράταξης "το οποίο αποτελείται από μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων με γνώση, ήθος, αξιοπιστία και συνέπεια, έτοιμη να εργαστεί για την Κύπρο του αύριο", όπως ανέφερε.

Όπως είπε, "με αίσθημα ενότητας, ευθύνης και αισιοδοξίας, η Δημοκρατική Παράταξη εισέρχεται στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου. Η ομόφωνη επικύρωση του πλήρους ψηφοδελτίου από το Πολιτικό Γραφείο επιβεβαιώνει το κλίμα συστράτευσης και συλλογικής προσήλωσης στους στόχους της Παράταξης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη βούληση για μια πορεία με καθαρές και νούσιμες θέσεις και ουσιαστικές προτάσεις για την κοινωνία".

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καρογιάν, κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης, η συγκρότηση του ψηφοδελτίου βασίστηκε σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια, με προτεραιότητα στην ικανότητα, το ήθος, την αξιοπιστία, την κοινωνική διαδρομή και την ειλικρινή διάθεση για προσφορά προς τον πολίτη και τον τόπο.

Πρόκειται, είπε, για ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες και γνώσεις, που συνθέτουν μια ομάδα έτοιμη να συμβάλει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στη δημόσια ζωή.

"Η Δημοκρατική Παράταξη επιδιώκει μέσα από τη νέα αυτή εκλογική αναμέτρηση να ενισχύσει τον ρόλο της ως δύναμη σύνθεσης, σταθερότητας και προοπτικής, προτάσσοντας πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας".

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ Επιχειρηματίας

2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Πρόεδρος «Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας

3 ΒΡΑΧΙΜΗ ΕΛΕΝΑ Φαρμακοποιός

4 ΓΙΑΠΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος Συνδέσμου Πιστοποιούντων Υπαλλήλων

5 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΗΠΑ – Δικηγόρος

6 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Νομικός

7 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΚΥΠΡΟΥΛΑ Εκπαιδευτικός – Οργανωτική Γραμματέας ΣΕΚ

8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιχειρηματίας- Πρόεδρος Γυναικείας Έπαλξης ΔΗΠΑ

9 ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ ΤΑΚΗΣ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Πρόεδρος Συνδέσμου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

10 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΟΚΟΣ) Επιχειρηματίας-Γεωργοκτηνοτρόφος Πρόεδρος Αγροτικής Ένωσης Κυπρίων ΔΗΠΑ

11 ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ Πρώην Ελληνοκύπριος Εκπρόσωπος Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) – Ανώτερος Λειτουργός ΚΟΑΓ

12 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΑ Υπεύθυνη Πωλήσεων, Διαφήμισης και Προώθησης – Εκπρόσωπος Τύπου Lakatamia FC – Διοικητική Λειτουργός Συνδέσμου ΔΕΠΥ Κύπρου

13 ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ ΓΙΩΡΓΟΣ Βουλευτής - Εθελοντής Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή

14 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πρόεδρος Σωματείου στήριξης ΑμέΑ «ΑΡΩΓΟΣ», Φυσιοθεραπευτής

15 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΚΡΙΣ Επιχειρηματίας

16 ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Βουλευτής - Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΠΑ

17 ΧΑΠΕΣΙΑΝ ΑΡΙ Πολιτικός Επιστήμονας – Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου

18 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Υποστράτηγος (ε.α)

19 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ Πολιτικός Μηχανικός-Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΔΗΠΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

1 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΛΕΝΗ Ιδιωτική Υπάλληλος

2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΙΑ Επαγγελματικός Στέλεχος ΔΗΠΑ - Εθελόντρια - Γραμματέας Φιλανθρωπικού Σωματείου "Αλυσιδα Αγάπης - Γέφυρα Προσφοράς"

3 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΗΛΙΑΝΑ Χειρούργος Οδοντίατρος

4 ΚΟΥΜΗ ΡΕΝΟΣ Δημοτικός Γραμματέας Λαπήθου

5 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΖΟΣ Διεθνολόγος - Πολιτικός Αναλυτής

6 ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΒΡΑΑΜ Γενικός Διευθυντής Πολυεθνικής Εταιρείας - Βοηθός Γενικός Οργανωτικός ΔΗΠΑ

7 ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Επιχειρηματίας

8 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρώην Βαθμοφόρος Αστυνομικός

9 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Σύμβουλος Ακινήτων – Πρώην Ποδοσφαιριστής ΑΕΛ

10 ΤΟΝΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Φοιτητής - Ποδοσφαιριστής

11 ΤΣΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λογοθεραπευτής

12 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Νοσηλευτής - Πρόεδρος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Νομικός-Διευθυντής στην εταιρεία LDC LTD

2 ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Επιχειρηματίας - Αντιπρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αγ.Νάπας

3 ΖΥΝΤΗΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Επιχειρηματίας

4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιχειρηματίας

5 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ Κοινοτάρχης Τίμης - Επιχειρηματίας

6 ΚΙΜΩΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Επιχειρηματίας

7 ΚΟΥΜΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΑΜΠΟΣ) Επιχειρηματίας

8 ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ Τεχνικός Υπολογιστών - Πρ. Σωματείου "Το Λευκόνοικο"

9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ Λειτουργός Επικοινωνίας ΔΗΠΑ

10 ΣΕΡΓΙΟΥ ΣΕΡΓΗΣ Ιατρός – Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αγίας Νάπας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

1 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Επιχειρηματίας

2 ΚΟΥΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Δικηγόρος

3 ΚΟΥΝΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Ιδιωτικός Υπάλληλος

4 ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Οδοντίατρος

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τεχνολόγος Ακτινογράφος ακτινοδιαγνωστικής

6 ΠΙΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κοινοτάρχης Κιτίου- Γραμματέας Αγροτικής Ένωσης Κυπρίων της ΔΗΠΑ στη Λάρνακα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

1 ΣΚΟΡΔΗ ΜΙΧΑΛΗΣ Αριστίνδην – Διευθυντικό Στέλεχος στην Εκτελεστική Ομάδα διεθνούς αλυσίδας εστιατορίων

2 ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΩΛΙΝΑ Ασφαλιστική Σύμβουλος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

1 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Επιχειρηματίας

2 ΚΕΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

3 ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Δικηγόρος

4 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΑ Δημόσιος Υπάλληλος

5 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΑΝΟΣ Φιλόλογος