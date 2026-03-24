Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης φιλοξενήθηκε στο δελτίο ειδήσεων «Τομές Στα Γεγονότα» του Σίγμα, όπου τοποθετήθηκε για την πράσινη μετάβαση, την ακρίβεια, το στεγαστικό και τη διαφθορά.

Πράσινη μετάβαση: «Με κόστος για τον πολίτη λόγω καθυστερήσεων»

Ο κ. Παπαδούρης υποστήριξε ότι η πράσινη μετάβαση, αν και αναγκαία, εφαρμόζεται στην Κύπρο με τρόπο που επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων και στην ανάπτυξη υποδομών έχει οδηγήσει σε αυξημένο ενεργειακό κόστος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων.

Τόνισε ότι άλλες χώρες έχουν ήδη επωφεληθεί από την πράσινη πολιτική, ενώ στην Κύπρο «πάμε να τιμωρήσουμε τον κόσμο για την αμέλεια της κυβέρνησης». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν απορρίπτει την πράσινη φορολογία, αλλά τη στηρίζει μόνο όταν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές.

Ελλείψεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας

Ασκώντας κριτική στον ενεργειακό σχεδιασμό, επεσήμανε ότι δόθηκε προτεραιότητα σε μεγάλα έργα αντί σε πιο άμεσες λύσεις, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κατοικιών.

Όπως εξήγησε, η αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την απουσία επαρκών υποδομών αποθήκευσης ενέργειας. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγεί σε απώλεια παραγόμενης ενέργειας και περιορίζει τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών.

Στεγαστικό: Κριτική σε σχέδια χωρίς συνοδευτικές υποδομές

Αναφερόμενος στο στεγαστικό, ο κ. Παπαδούρης στάθηκε ιδιαίτερα στο υψηλό κόστος ενοικίων σε σχέση με τους μισθούς, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση καθιστά δύσκολη την ανεξαρτητοποίηση των νέων.

Άσκησε κριτική σε σχέδια που ενθαρρύνουν τη μετακίνηση σε ορεινές περιοχές χωρίς να διασφαλίζονται θέσεις εργασίας και βασικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι αυτό οδηγεί πολλούς πολίτες να επιστρέφουν στις πόλεις.

Παράλληλα, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην υλοποίηση της προσιτής κατοικίας και για περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων μονάδων.





Εκποιήσεις: «Πρώτα να καθορίζεται το χρέος»

Για το θέμα των εκποιήσεων, υποστήριξε ότι θα πρέπει πρώτα να υπάρχει δικαστική απόφαση που να καθορίζει το ακριβές ύψος της οφειλής πριν ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα.

Χαρακτήρισε αναγκαία τη διασφάλιση ενός δίκαιου πλαισίου, ενώ εξέφρασε διαφωνία με τον περιορισμό των 20.000 ευρώ στις χρηματοοικονομικές διαφορές που μπορεί να εξετάζει ο αρμόδιος επίτροπος.

Διαφθορά: «Είμαστε καθαροί και ανεξάρτητοι»

Κληθείς να σχολιάσει την έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα, ο κ. Παπαδούρης επέρριψε ευθύνες σε όσους άσκησαν εξουσία τα προηγούμενα χρόνια.

Υποστήριξε ότι το Κίνημα Οικολόγων δεν έχει εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς ή διαπλοκής, τονίζοντας ότι δεν λαμβάνει χρηματοδοτήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εξαρτήσεις. Όπως είπε, αυτό αποτελεί στοιχείο αξιοπιστίας και διαφοροποίησης από άλλες πολιτικές δυνάμεις.



