Η Κύπρος θα συνεχίσει με συνέπεια και με προσήλωση να βαδίζει τον δρόμο της ευθύνης, να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του κατά την εκδήλωση αναγόρευσης του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου σε Επίτιμο Δημότη Λευκάρων.

Μιλώντας στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων, εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού έναντι της Ελλάδας για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα για βοήθεια, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά, πιο στρατηγικά και πιο συνεκτικά με την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης που να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλωσόρισε αρχικά τον κ. Παυλόπουλο, «του οποίου η παρουσία στα δημόσια δρώμενα είναι ταυτισμένη με την αφοσίωση, την ανιδιοτελή προσφορά και, κυρίως, είναι συνυφασμένη με την άδολη έγνοια για τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμούς ή προκαταλήψεις».

«Η παρουσία μου συνιστά ένδειξη της εκτίμησης της κυπριακής πολιτείας και, βεβαίως, του κυπριακού λαού προς το πρόσωπο του κ. Παυλόπουλου. Και αυτό επειδή από όποιαν έπαλξη και αν υπηρέτησε τον απανταχού Ελληνισμό, περιλαμβανομένου, ασφαλώς, και του Κυπριακού Ελληνισμού, ο Προκόπης Παυλόπουλος ξεχώρισε γιατί κάθε του ενέργεια είχε ως αφετηρία την κατάρτιση, την ευθυκρισία, τη διαλεκτική, και, βεβαίως, ήταν στέρεα θεμελιωμένη στο ήθος και την εντιμότητα, που είναι ίδιον του χαρακτήρα του», ανέφερε στη συνέχεια.

«Βαθύτατα δημοκράτης, αδιαπραγμάτευτα ευρωπαϊστής, θιασώτης του ρεαλισμού, πολέμιος του κυνισμού, με ευαισθησία και ενσυναίσθηση, που κάνουν την πολιτική πιο ανθρώπινη, ο Προκόπης Παυλόπουλος άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα ως Βουλευτής, Υπουργός και ανώτατος άρχων του ελληνικού κράτους», συμπλήρωσε περαιτέρω.

Εξήρε επίσης τη «διαχρονική σημαντική βοήθεια» που προσέφερε ο Προκόπης Παυλόπουλος στην υπόθεση της Κύπρου, «αναφερόμενος ειδικά ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά την πενταετία 2015-2020, όταν οι χώρες μας, Ελλάδα και Κύπρος, προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης».

Συμπλήρωσε ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος, «όντας βαθύτατος γνώστης, ειδικότερα της νομικής διάστασης του Κυπριακού, αξιοποιούσε κάθε διεθνές βήμα για να διαφωτίσει για αυτή την ανοικτή πληγή ως την αισχύνη του πολιτισμένου κόσμου που, δυστυχώς, ανέχεται την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κάθε έννοιας Δικαίου σε βάρος ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Κράτους, μέλους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Με πολιτική σαφήνεια, νομική τεκμηρίωση και ορθολογική προσέγγιση, ο Προκόπης Παυλόπουλος αγγίζει τον πυρήνα του Κυπριακού και υπογραμμίζει με τρόπο εξαιρετικά απλό, σε όλους κατανοητό, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει λύση που να παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτή η κρυστάλλινη θέση αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της δικής μας προσπάθειας για απαλλαγή από την κατοχή, για άρση του κατοχικού συρματοπλέγματος και τερματισμό του απαράδεκτου στάτους κβο», σημείωσε σχετικά.

«Για όλα αυτά, και για πολλά άλλα, ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος από σήμερα, μαζί με τα άλλα ενθυμήματα που του προσφέρθηκαν κατά την πολυετή διαδρομή του, θα παραλάβει την τιμητική διάκριση του Δήμου Λευκάρων. Είναι άλλο ένα ιδιότυπο παράσημο, που του προσφέρει ο λαός μας εις ένδειξη εκτίμησης και αγάπης», ανέφερε περαιτέρω.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι πριν από μερικούς μήνες, τον Δεκέμβριο, από τον ίδιο χώρο στα γραφικά Λεύκαρα, απευθύνθηκε προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και τους ανακοίνωσε τις Προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η επιλογή των Λευκάρων δεν ήταν καθόλου τυχαία. Από εδώ, το χωριό που είναι παγκοσμίως γνωστό για τα παραδοσιακά κεντήματα και τα ασημένια χειροτεχνήματα, τέχνες που διατηρούνται από την εποχή των Βενετών, στείλαμε σε όλο τον κόσμο ένα ηχηρό μήνυμα για τον ξεχωριστό ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας ανάμεσα σε πολιτισμούς, ηπείρους και ιδέες», είπε στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι «από το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, εργαζόμαστε για το κορυφαίο διακύβευμα, που και οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την ορθότητά του: “Μια Αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον Κόσμο”. Αυτή μας η θέση δεν είναι σύνθημα. Είναι μια μακρόπνοη προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την εσωτερική δύναμη και την ανεξαρτησία με την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη διεθνή δράση».

«Η πατρίδα μας ανέλαβε και ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε ένα κλίμα γεωπολιτικών αναταράξεων και αβεβαιότητας. Αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο», συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι πολλές φορές στο παρελθόν η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει πολύπλοκες, ακόμη και υπαρξιακές κρίσεις και έχει ανταποκριθεί με δυναμισμό στις απαιτήσεις της εποχής.

«Αυτό που διαφοροποιεί την παρούσα συγκυρία είναι η ένταση, η πολλαπλότητα και η πολυπλοκότητα των προκλήσεων, καθώς και το τι απαιτείται αυτή τη στιγμή από την Ένωσή μας. Η Aυτονομία αποτελεί για μας το αναγκαίο επόμενο βήμα στο εξελισσόμενο εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και η ευρωπαϊκή αυτονομία είναι πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη. Εκτείνεται από την ασφάλεια και την άμυνα έως την ενέργεια και το εμπόριο, την ανταγωνιστικότητα, την πράσινη μετάβαση, και την ψηφιακή καινοτομία με την κοινωνική συνοχή», εξήγησε επί του θέματος.

Προσέθεσε ότι όλα τα παραπάνω δοκιμάστηκαν πολύ πρόσφατα στην πράξη, «έννοιες που ενισχύουν την ανάγκη για ευρωπαϊκή αυτονομία. Έννοιες όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η αυτονομία, η αλληλεγγύη και πολλές άλλες, απέκτησαν πραγματιστική διάσταση όταν οι Κύπριοι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είδαν για πρώτη φορά τι σημαίνει αλληλεγγύη στην πράξη».

Απευθυνόμενος στον Προκόπη Παυλόπουλο, του μετέφερε «για μια ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη του λαού μας έναντι της Ελλάδας, της ηγεσίας και του λαού, για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα για βοήθεια. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε, που έσπευσε για βοήθεια και λειτούργησε ως προπομπός για τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία».

«Ασφαλώς, δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους η άφιξη στην Κύπρο των τεσσάρων μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και των δύο φρεγατών του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, συγκίνησαν όλους μας. Ανέδειξαν, για μια ακόμη φορά, τους ιστορικούς, αδελφικούς δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο και την Ελλάδα και αντανακλούν την κοινή μας Ιστορία, την εγγύτητα των χωρών μας και τη βεβαιότητα ότι παραμένουμε ο ένας δίπλα στον άλλο. Παραμονή της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, η οποία παραμένει ανεξάντλητη πηγή διδαγμάτων και προτύπων, θα ήθελα να επαναλάβω, για μια ακόμη φορά, ότι η Ελλάδα ήταν και παραμένει ο πιο ανιδιοτελής και σταθερός συμπαραστάτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού μας», σημείωσε περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, διανύουμε περίοδο αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά ακόμη πιο έντονη την κοινή πεποίθηση Κύπρου, Ελλάδας και άλλων χωρών της ΕΕ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά, πιο στρατηγικά και πιο συνεκτικά με την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης που να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας.

«Η Κύπρος θα συνεχίσει με συνέπεια και με προσήλωση να βαδίζει τον δρόμο της ευθύνης, να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η χώρα μας γίνεται κόμβος σταθερότητας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και φάρος που φωτίζει τη ρότα της ειρήνης», υπογράμμισε στη συνέχεια.

«Εξάλλου, θέλω να επαναλάβω, ότι είμαστε θύματα του πολέμου, είμαστε η γενιά της εισβολής, μεγαλώσαμε σε συνθήκες κατοχής και γνωρίζουμε όσο πολύ λίγοι τι θα πει προσφυγιά, ξεριζωμός και απώλεια. Γι’ αυτό, ποτέ δεν θα γίνουμε ποτέ μέρος των προβλημάτων της περιοχής, αλλά θα παραμείνουμε μέρος της λύσης», συμπλήρωσε.

«Με αυτές τις σκέψεις, και μεταφέροντας για ακόμη μία φορά την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού, επιτρέψτε μου κ. Πρόεδρε, να σας καλωσορίσω και πάλι στην Κύπρο, παρόλο που δικαιωματικά, μπορείτε να αισθάνεστε Κύπριος, δημότης Λευκάρων, όπως βεβαίως και δημότης της κατεχόμενης Μόρφου, η οποία σάς τίμησε με το χρυσό κλειδί της πόλης, πριν από δέκα χρόνια», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόμενος προς τον κ. Παυλόπουλο.

Συγχαίροντας επίσης τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών για την αποψινή πρωτοβουλία, είπε ότι πέραν του υψηλού συμβολισμού, αυτές οι εκδηλώσεις υπηρετούν πολλούς ουσιαστικούς στόχους και λειτουργούν ως υπόμνηση του χρέους για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.

«Και, ασφαλώς, στο πρόσωπο του Προέδρου Παυλόπουλου ενσαρκώνεται η ακαταμάχητη θέληση των όπου γης Ελλήνων, να συνεχίσουμε μονιασμένοι την προσπάθεια για απελευθέρωση, για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ