Οδικό χάρτη, για την επαναδιαπραγμάτευση του καθεστώτος των βάσεων ετοιμάζει η Λευκωσία.

Σε αυτόν περιλαμβάνονται η σύσταση τεχνικής επιτροπής μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που θα θέσει στο μικροσκόπιο διάφορες πτυχές του ζητήματος, σε μια εξελικτική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα, στην επιτροπή προτείνεται να συμμετέχουν τεχνοκράτες των δύο χωρών, ενώ η συζήτηση σε πρώτο στάδιο αναμένεται να γίνει σε πολιτικό επίπεδο.

Την πρόθεσή του για να ανοίξει ο διάλογος επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνέντευξή του στο Open tv Ελλάδος.

Τη στήριξή τους στην προσπάθεια του Προέδρου Χριστοδουλίδη εκφράζουν ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ.

Η χρονική περίοδος είναι η κατάλληλη για να ανοίξει το κεφάλαιο βρετανικές βάσεις δηλώνει ο νομικός Σίμος Αγγελίδης, κάνοντας λόγο για στέρηση δικαιωμάτων των Κύπριων που κατοικούν στις Βάσεις.

Ο Σίμος Αγγελίδης, τόνισε παράλληλα ότι, οι βρετανικές βάσεις δεν προκάλεσαν μόνο προβλήματα ασφάλειας στο νησί, αλλά και αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία.

