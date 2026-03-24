Η Βρετανία ενισχύει την αντιαεροπορική της παρουσία στην Κύπρο, αναπτύσσοντας οχήματα αεράμυνας Stormer HVM, μετά την επιτυχή αναχαίτιση 14 επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μία και μόνο εμπλοκή, τον υψηλότερο αριθμό καταρρίψεων από βρετανικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή.

Τα τεθωρακισμένα ερπυστριοφόρα οχήματα Stormer, εξοπλισμένα με πυραύλους Starstreak, προσφέρουν ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών χαμηλού ύψους, όπως drones και περιπλανώμενα πυρομαχικά, ενισχύοντας την άμυνα μικρής εμβέλειας σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης απειλής από μη επανδρωμένα μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η χρήση «σμηνών» drones δοκιμάζει τις παραδοσιακές δομές αεράμυνας. Με την προσθήκη κινητών μονάδων αναχαίτισης, οι βρετανικές δυνάμεις επιδιώκουν να καλύψουν κρίσιμα κενά και να ενισχύσουν μια πολυεπίπεδη, ευέλικτη αμυντική διάταξη.





Update on UK operations in the Middle East, 24 March 2026. pic.twitter.com/dvKFnbTWCj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 24, 2026

Το Stormer HVM βασίζεται σε θωρακισμένο ερπυστριοφόρο σκάφος και φέρει το σύστημα πυραύλων Starstreak, έναν από τους ταχύτερους πυραύλους εδάφους-αέρος μικρού βεληνεκούς, με ταχύτητα που ξεπερνά τα Mach 3. Το σύστημα καθοδήγησης με λέιζερ και η τριπλή πολεμική κεφαλή αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα επιτυχούς πλήγματος, ακόμη και εναντίον ευέλικτων στόχων όπως drones ή πύραυλοι cruise.

Η υψηλή κινητικότητα του συστήματος επιτρέπει την ταχεία αναδιάταξη στο πεδίο, στοιχείο κρίσιμο σε περιβάλλοντα όπου εφαρμόζονται τακτικές κορεσμού. Παράλληλα, μπορεί να συνοδεύει μηχανοκίνητες μονάδες, διασφαλίζοντας συνεχή κάλυψη χωρίς απώλεια ευελιξίας.

Η επιτυχής αναχαίτιση 14 drones σε μία νύχτα αναδεικνύει τόσο την ένταση της απειλής όσο και την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων ολοκληρωμένων συστημάτων αεράμυνας, τα οποία συνδυάζουν αισθητήρες, ραντάρ και συστήματα διοίκησης για άμεση αντίδραση.

Η εμπειρία από το μέτωπο της Ουκρανίας επιβεβαιώνει τη σημασία του Stormer HVM στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα έναντι drones τύπου Shahed, ακόμη και σε περιβάλλον έντονου ηλεκτρονικού πολέμου.



