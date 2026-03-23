Η πολιτεία θα βρίσκεται και βρίσκεται στο πλευρό όλων όσων έχουν επηρεαστεί από την κρίση του αφθώδους πυρετού, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Εθνικού Συμβουλίου τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο, προσθέτοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων συμφώνησε ότι ο πιο σίγουρος και σύντομος τρόπος υπέρβασης της κρίσης είναι μέσα από την πιστή εφαρμογή και υλοποίηση των πρωτοκόλλων.

Σε ερώτηση αν κατά τη συνεδρία του σώματος συζητήθηκε και το θέμα του αφθώδους πυρετού, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε καταφατικά, ιδιαίτερα, όπως είπε, υπό το φως και το πρίσμα της συνάντησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε ως προς την σαφή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, στα μέτρα που έχουν αποφασιστεί και έχουν κοινοποιηθεί μέσα από την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε μέσα από την τεχνική συνδρομή των εμπειρογνωμόνων, των επιστημόνων από πλευράς της ΕΕ, σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτών που τα πρωτόκολλα επιβάλλουν.

«Αυτό το οποίο έχει διατυπωθεί σε πολλές εκ των περιπτώσεων κατά τη διάρκεια και αυτής της συζήτησης, είναι ότι υπάρχει, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων, εκείνη η κοινή θεώρηση ότι ο πιο σίγουρος τρόπος, ο πιο σύντομος τρόπος να ξεπεράσουμε αυτή τη μεγάλη κρίση στην κτηνοτροφία, στον πρωτογενή τομέα, είναι μόνο μέσα από την πιστή εφαρμογή και υλοποίηση των πρωτοκόλλων, να περιοριστεί όσο το δυνατόν γίνεται η διασπορά αυτής της ζωονόσου, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο, πολύ σημαντικό στάδιο, να θεωρηθεί η χώρα μας ξανά ασφαλής και στην επαναδραστηριοποίηση όσων έχουν επηρεαστεί. Η πολιτεία θα βρίσκεται και βρίσκεται στο πλευρό όλων όσων έχουν επηρεαστεί», σημείωσε σχετικά.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες περί μεταφοράς ζώων σε άλλες περιοχές και αν τελικά τα μέτρα δεν ήταν επαρκή, ο Εκπρόσωπος είπε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει είτε να διαψεύσει τις όποιες πληροφορίες. «Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν αρμόδιες Υπηρεσίες, υπάρχουν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες διερευνούν αυτές τις καταγγελίες, για αυτό έχω πει ότι ούτε τις διαψεύδω ούτε τις επιβεβαιώνω», ανέφερε.

Και βεβαίως, πρόσθεσε, «είναι ανησυχητικό αν ισχύει κάτι τέτοιο, και βεβαίως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Και είναι ακόμη ένας λόγος και ακόμη ένας ρόλος όλων μας σε όλα τα επίπεδα να γίνουμε κοινωνοί της μεγάλης επιτακτικής ανάγκης τα πρωτόκολλα να γίνονται όχι μόνο σεβαστά, αλλά να υιοθετούνται από όλους».

Διαβάστε επίσης: Αφθώδης πυρετός: Νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στο Γέρι – Έφτασαν τις 45

«Γιατί, επαναλαμβάνω, αν ήταν σε κάτι ξεκάθαρο ο αρμόδιος Επίτροπος και στις δύο επισκέψεις του στη χώρα μας και στη συνάντηση που είχε με τις πολιτικές δυνάμεις, είναι ότι ο συντομότερος τρόπος και η συντομότερη οδός εξόδου από αυτή τη μεγάλη κρίση είναι μέσα από την πιστή, την τήρηση όλων των πρωτοκόλλων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι φαίνεται πως πρωτόκολλα παραβιάστηκαν και ερωτηθείς για το ποιος έχει την ευθύνη, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι υπάρχει μια σειρά από μέτρα τα οποία πρέπει να τηρούνται ως προς τη βιοασφάλεια, είτε αυτά αφορούν τις Αρχές είτε αυτά αφορούν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, είτε αυτά αφορούν και τους ίδιους τους επηρεαζόμενους ή όσους στηρίζουν αυτούς τους επηρεαζόμενους.

Προσέθεσε ότι ένα θέμα το οποίο είχε τεθεί κατά πολλές φορές τις προηγούμενες μέρες είναι η σύσταση, η επισήμανση να αποφεύγονται οι μεγάλες συναθροίσεις, «γιατί ο καθένας και καθεμιά από εμάς μπορεί να καταστεί φορέας αυτής της νόσου και να τη μεταφέρει, να συμβάλει είτε εκούσια είτε ακούσια, στη διασπορά μιας ζωονόσου, η οποία διασπείρεται με έναν πολύ ραγδαίο τρόπο, όπως μας ενημερώνουν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι ειδικοί».

Σε ερώτηση για το πώς διασφαλίζεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στις ελεύθερες περιοχές λαμβάνονται και στα κατεχόμενα ώστε να μην επανέλθει ο ιός από τα κατεχόμενα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι πρόκειται για κάτι για το οποίο ρωτήθηκε και ο ίδιος ο αρμόδιος Επίτροπος όταν βρισκόταν στη χώρα πριν από λίγες μέρες και ως προς το οποίο ο ίδιος έχει κάνει τις ίδιες επισημάνσεις για τις ενέργειες τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει, έλαβε και θα λάβει προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ασφαλώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, όταν υπάρχουν απαιτήσεις ή όταν υπάρχουν οφέλη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό αναφέρεται βεβαίως και στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας και στον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να υπάρχει και η συμμόρφωση με τα απαραίτητα πρωτόκολλα», προσέθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ