Για σοβαρές ευθύνες της Κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας κάνει λόγο το ΑΚΕΛ, καταγγέλλοντας έλλειψη σχεδιασμού και πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν αδιέξοδα για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο μηδενισμός των πλεονασμάτων από φωτοβολταϊκά συστήματα, σε συνδυασμό με τις αυξημένες περικοπές στην παραγωγή ενέργειας, προκαλούν έντονα ερωτήματα και ενισχύουν το αίσθημα αδικίας για χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν επενδύσει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει το κόμμα, η πλειοψηφία των καταναλωτών που δεν διαθέτει φωτοβολταϊκά εξακολουθεί να επιβαρύνεται με υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που αναδεικνύει –κατά το ΑΚΕΛ– τις ανισότητες στο υφιστάμενο σύστημα.

Το ΑΚΕΛ αποδίδει την κατάσταση στην απουσία συνολικού σχεδιασμού και ξεκάθαρων προτεραιοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή πολιτική εξελίσσεται με «πολλές ταχύτητες» και χωρίς συντονισμό.

Παράλληλα, καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, ιδιαίτερα σε κεντρικό και συνεταιριστικό επίπεδο, καθώς και στην προκήρυξη σχεδίων στήριξης για οικιακή αποθήκευση.

Όπως καταλήγει, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί με εξαγγελίες, αλλά απαιτεί ουσιαστικό σχεδιασμό, δομικές παρεμβάσεις και σαφείς προτεραιότητες.