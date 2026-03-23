Σε μια αιχμηρή τοποθέτηση, η μέχρι πρόσφατα Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, επιχειρεί να αποσαφηνίσει την πραγματική εικόνα γύρω από τη διαχείριση του προγράμματος καταφυγίων, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς σε επικρίσεις και αφήνοντας αιχμές για διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος.

Η ίδια τονίζει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της λειτούργησε με «βαθύ αίσθημα ευθύνης» απέναντι στην Κύπρο και τους πολίτες της, υπογραμμίζοντας πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν αποτέλεσε απλώς διοικητικό καθήκον, αλλά προσωπική δέσμευση. Με αυτό το σκεπτικό, κρίνει αναγκαίο να παρουσιαστούν –όπως αναφέρει– τα πραγματικά δεδομένα για την κατάσταση και τη διαχείριση των καταφυγίων τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την κ. Παπά, το πρόγραμμα καταφυγίων, που ξεκίνησε το 2000 και βασίστηκε τόσο σε εξειδικευμένο προσωπικό όσο και στη συνεργασία των πολιτών, οδήγησε στη δημιουργία περίπου 2.300 καταφυγίων με δυνατότητα κάλυψης 250.000 ατόμων. Ωστόσο, όταν ανέλαβε καθήκοντα τον Απρίλιο του 2021, διαπίστωσε –όπως υποστηρίζει– ότι ένας κρίσιμος τομέας λειτουργούσε με σοβαρές αδυναμίες, κυρίως λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης οργανωμένης δομής.

Η ίδια κάνει λόγο για σταδιακή αποδυνάμωση του προγράμματος τα προηγούμενα χρόνια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της επιχειρησιακής του αποτελεσματικότητας. Όπως σημειώνει, προχώρησε σε επανειλημμένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, επισημαίνοντας την ανάγκη για νέα πολιτική, ενίσχυση και επαναοργάνωση του τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο γεγονός ότι οι παρεμβάσεις αυτές ήταν συνεχείς και καταγεγραμμένες, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ισχυρισμούς ότι τα προβλήματα δεν είχαν τεθεί. «Η ευθύνη μου απέναντι στους πολίτες επέβαλλε τη διαφάνεια και την έγκαιρη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας», υπογραμμίζει.

Μεταξύ των εισηγήσεων που –όπως αναφέρει– δεν προωθήθηκαν, περιλαμβάνεται η δημιουργία εξειδικευμένου κλάδου με επιστημονικό προσωπικό, που θα είχε την ευθύνη για τη συστηματική εποπτεία και ανάπτυξη του δικτύου καταφυγίων.

Παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμένους πόρους, η Πολιτική Άμυνα συνέχισε, σύμφωνα με την ίδια, να διαχειρίζεται το πρόγραμμα με συνέπεια. Από το 2021 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επιθεωρήσεις καταφυγίων, τόσο μέσω οργανωμένων ελέγχων όσο και στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων για εθελοντές και πολίτες.

Κλείνοντας, η Μαρία Παπά αφήνει σαφές μήνυμα ότι η προσπάθεια εκσυγχρονισμού δεν μπορεί να αποτελεί λόγο στοχοποίησης, αλλά πρέπει να λειτουργεί ως αφετηρία για ενίσχυση και πρόοδο. Όπως σημειώνει, οι δημόσιες υπηρεσίες εξελίσσονται μόνο όταν τα προβλήματα αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, τονίζοντας ότι η προστασία των πολιτών προϋποθέτει ετοιμότητα, διαφάνεια και συνεργασία – αρχές στις οποίες δηλώνει προσηλωμένη.

