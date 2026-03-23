Μηνύματα για επαναπροσέγγιση Κύπρου–Ρωσίας καταγράφονται στο πολιτικό σκηνικό του νησιού, ενόψει και των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με τον Πρέσβη της Ρωσίας στη Λευκωσία, Μουράτ Ζιαζίκοφ.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ο Ρώσος διπλωμάτης ανέφερε ότι στο πλαίσιο της προεκλογικής συζήτησης «ακούγονται σαφείς εκκλήσεις» από πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο για επανεκτίμηση της εξωτερικής πολιτικής και αποκατάσταση του διαλόγου με τη Μόσχα.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι εκλογές αποτελούν εσωτερική υπόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος, οι παραδοσιακά στενές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών μπορούν να ενισχυθούν.

«Παραμένει ισχυρό το ενδιαφέρον Ρώσων για Κύπρο»

Ο κ. Ζιαζίκοφ υπογράμμισε ότι, παρά τις κυρώσεις και τις δυσκολίες στις μετακινήσεις, το ενδιαφέρον Ρώσων πολιτών για την Κύπρο παραμένει υψηλό. Όπως ανέφερε, το 2025 επισκέφθηκαν το νησί περισσότεροι από 64 χιλιάδες Ρώσοι, ενώ αυξητική τάση καταγράφεται και το 2026.

Σημείωσε επίσης ότι πάνω από 150 χιλιάδες Ρώσοι ζουν μόνιμα στην Κύπρο, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν οι πολιτιστικοί, θρησκευτικοί και οικογενειακοί δεσμοί.

Επιπτώσεις κυρώσεων και αλλαγές στο επιχειρηματικό τοπίο

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών κυρώσεων, ο Ρώσος πρέσβης έκανε λόγο για «σημαντική δοκιμασία» για τις ρωσικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, με μείωση της δραστηριότητας και αυστηρότερους ελέγχους στο τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε, η Ρωσία παραμένει η μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο, αν και το συνολικό ύψος έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.

ΝΑΤΟ και γεωπολιτικές ισορροπίες

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ο Ζιαζίκοφ εμφανίστηκε επικριτικός, χαρακτηρίζοντας τη Συμμαχία «κατάλοιπο άλλης εποχής», ενώ σημείωσε ότι η σχετική συζήτηση στο νησί δεν είναι ομοιογενής.

«Οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου σε στρατιωτικό μπλοκ δεν ξεκίνησαν χθες. Γνωρίζουμε ότι η στάση απέναντι σε αυτή την ιδέα στο διαιρεμένο νησί δεν είναι καθόλου ενιαία, μεταξύ άλλων και για ιστορικούς, γνωστούς λόγους. Από την πλευρά μας, έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί κατάλοιπο μιας περασμένης εποχής, που προσπαθεί να δικαιολογήσει την ύπαρξή του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αεροπορικές συνδέσεις και Σένγκεν

Ο Ρώσος διπλωμάτης εκτίμησε ότι η επαναφορά απευθείας πτήσεων μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό, ο οποίος πριν το 2022 ξεπερνούσε τις 800 χιλιάδες αφίξεις ετησίως.

Αναφορικά με πιθανή ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, σημείωσε ότι δεν αναμένεται να αποτρέψει Ρώσους επισκέπτες, καθώς οι διαδικασίες έχουν ήδη αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ανησυχία για την ασφάλεια – Στο επίκεντρο οι βάσεις

Ο Ζιαζίκοφ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίθεση με drone σε βρετανική βάση στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι το νησί βρίσκεται πλέον σε ζώνη αυξημένης αστάθειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας, ενώ συνέστησε στους Ρώσους πολίτες να αποφεύγουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και χώρους με συνωστισμό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στην κυπριακή κοινωνία αναπτύσσεται έντονη συζήτηση για τον ρόλο και τη παρουσία ξένων στρατιωτικών βάσεων στο νησί, μετά τα πρόσφατα γεγονότα.

Κύπρος ως κόμβος εκκένωσης

Τέλος, ο Ρώσος πρέσβης υπογράμμισε τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου εκκένωσης πολιτών από περιοχές κρίσης στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνδράμει σε περίπτωση που Ρώσοι πολίτες μεταφερθούν στο νησί.

Η συνέντευξη αναδεικνύει τις πολύπλευρες γεωπολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται στην Κύπρο, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.



