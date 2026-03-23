Παρά τις διαμαρτυρίες που καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο, η πλειονότητα των κτηνοτρόφων αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα τής κατάστασης δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας.

Μιλώντας στο ΡΙΚ ο Ανδρέας Γρηγορίου είπε ότι, μόνο με την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων που προνοούνται από το πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού και του έκτακτου σχεδίου διαχείρισης θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο αφθώδης πυρετός και να απαλλαγεί ο τόπος από την νόσο το συντομότερο δυνατό.

Ανέφερε επίσης ότι το υπόμνημα που κατατέθηκε από τους κτηνοτρόφους θα εξεταστεί σε σημερινή συνάντηση, προκειμένου να επιτευχθεί συνεννόηση και συνεργασία.

Αναφερόμενος στην παράνομη μετακίνηση 283 ζώων χωρίς καταγραφή, προειδοποίησε ότι αναμένεται να επιβληθούν κυρώσεις καθώς τέτοιες ενέργειες αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς της ασθένειας.

Διαβάστε επίσης: Εντοπίστηκαν παράνομες διακινήσεις ζώων - «Εξαιρούνται από τις αποζημιώσεις»