Τέσσερις περιπτώσεις παράνομων μετακινήσεων ζώων, συνολικά 283 αιγοπροβάτων και βοοειδών, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σημειώνοντας πως η Αστυνομία διερευνά τα περιστατικά για να προχωρήσει με βάση τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τέσσερις περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ζώων που εντοπίστηκαν αφορούν 100 αιγοπρόβατα στο Τσέρι, 30 αιγοπρόβατα στην Ποταμιά, 130 βοοειδή στα Λιβάδια και 23 βοοειδή στο Γέρι.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Αστυνομία, αξιοποιώντας διάφορα μέσα και άλλες πηγές πληροφόρησης, πραγματοποιούν συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παράνομων μετακινήσεων ζώων, κατά παράβαση του σχετικού διατάγματος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εξάλλου, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υπογραμμίζουν πως οι μετακινήσεις ζώων και οι συναθροίσεις κτηνοτρόφων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού.

Ακόμη στην ανακοίνωση σημειώνεται πως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα περιστατικά για να προχωρήσει στις εκ του νόμου ενέργειες.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ορισμένοι κτηνοτρόφοι παρεμποδίζουν τους ελέγχους, ενώ κατά τις διαδικασίες θανάτωσης ζώων, σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκε σημαντικά μικρότερος αριθμός ζώων από αυτόν που είναι καταγεγραμμένος στο σύστημα.

«Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν κατά πόσο η παράνομη μετακίνηση ή απόκρυψη ζώων ενδέχεται να συνέβαλε στη διασπορά του ιού», αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι «οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην άσκηση των εξουσιών τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 των περί Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001–2023, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται στις προβλεπόμενες ποινές. Περιττό να τονιστεί πως οι παρανομούντες εξαιρούνται από τις όποιες αποζημιώσεις», καταλήγουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες